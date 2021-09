Już dawno Hubert Urbański nie miał okazji wypisać czeku na milion złotych. Ostatnią uczestniczką, która odpowiedziała na 12. pytanie prowadzącego była Katarzyna Kant-Wysocka w odcinku wyemitowanym w marcu 2019 roku. Czy w obecnej edycji show zobaczymy osobę, która zostanie milionerem?

"Milionerzy". Jaka jest potoczna nazwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

Tym razem na fotelu w programie TVN "Milionerzy" zasiadła Dorota, której pierwsze pytanie sprawiło sporo problemów. Uczestniczka przyznała, że jest zestresowana, ale była dość pewna siebie. Pytanie jakie padło z ust prowadzącego związane było z historią drugiej wojny światowej. Brzmiało ono:

Potoczna nazwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR to:

A: Legiony Dąbrowskiego

B: Szeregi Komorowskiego

C: Hufce Rydza-Śmigłego

D: Armia Andersa

Pani Dorota nie wzięła pod uwagę tego, że może skorzystać z kół ratunkowych. Mało który uczestnik show "Milionerzy" bierze podpowiedzi na początku gry. To błąd. Również tym razem grająca go popełniła. Mimo nerwowej atmosfery stwierdziła, że poradzi sobie sama. Już na początku wyeliminowała odpowiedzi B i D. Podobnie, po krótkiej chwili odrzuciła C. Ostatecznie uczestniczka zaznaczyła odpowiedź A, czyli Legiony Dąbrowskiego. Niestety, to nie była dobra odpowiedź. Pani Dorota musiała opuścić program bez jakiejkolwiek wygranej.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie o Polskie Siły Zbrojne w ZSRR

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR to oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR. Ich dowódcą był generała dywizji Władysława Andersa. Od jego nazwiska potocznie PSZ nazywane są Armią Andersa.