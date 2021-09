Eurowizja w 2022 roku odbędzie się we Włoszech. Już teraz TVP zaczyna przygotowania do konkursu piosenki. Ogłosiła zasady eliminacji.

Eurowizja 2022. TVP ogłosiła nabór

W Rotterdamie na tegorocznej Eurowizji Polskę reprezentował Rafał Brzozowski z utworem "The Ride". Do tej roli wokalista został wyłoniony w wewnętrznych eliminacjach telewizji publicznej. W poprzednich latach to widzowie mieli wpływ na wybór kandydata. Mogli głosować telefonicznie na utwory, które usłyszeli w zorganizowanym przez TVP koncercie. Oba sposoby wybierania przedstawiciela do konkursu piosenki mają swoich zwolenników. Jedni chcieliby mieć wpływ na to, kto stanie na scenie Eurowizji. Drudzy uważają, że lepiej wydać fundusze na przygotowanie uczestnika niż na organizowanie koncertu. Taką opinią chyba kierowała się stacja, gdyż tegoroczne eliminacje znowu będą wewnętrzne.

Już teraz TVP podała informację o naborze zgłoszeń do polskich preselekcji przed zbliżającą się Eurowizją 2022 we Włoszech. Do konkursu mogą przystąpić wykonawcy lub zespoły do sześciu osób. Chęć udziału w konkursie należy wysłać do dnia 20 listopada 2021 r. na adres: eurowizja@tvp.pl.

Z regulaminu opublikowanego na stronie TVP wynika, że stacja powoła pięcioosobową komisję konkursową. W pierwszym etapie każdy z członków komisji wybierze trzech wykonawców spośród nadesłanych zgłoszeń. Dodatkowo mogą oni też zaproponować po jednym wokaliście spoza naboru. Podczas drugiego etapu ocenią każdy utwór w skali punktowej. Laureatem konkursu zostanie wykonawca, którego utwór zdobędzie największą liczbę punktów.

Wyniki głosowania oraz nazwisko reprezentanta Polski na Eurowizję 2022 wraz z piosenką poznamy najpóźniej 2 stycznia 2022 r.