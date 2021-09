Show "Magia nagości" zadebiutował na antenie Zoom TV 3 września. Pierwsze trzy odcinki cieszyły się sporą oglądalnością. Jeden z uczestników wzbudził wśród widzów spore emocje, gdy wyszło na jaw, że jest biseksualny i będzie oceniać obie płcie. Na 34-letniego Ksawerego wylała się w mediach społecznościowych masa hejtu, a produkcja postanowiła zainterweniować. Opublikowała oświadczenie, w którym stanęła w obronie środowiska LGBT+.

Produkcja "Magii nagości" wydała oświadczenie po atakach na biseksualnego uczestnika

Krzysztof Rydzelewski w "Magii nagości" wystąpił jako Ksawery. Widzowie mogą kojarzyć go także z "The Voice of Poland" czy "Must Be the Music". Uczestnik udzielił wywiadu serwisowi Plejada, w którym zdradził, jak wyglądała atmosfera na planie.

Część z widzów, gdy dowiedziała się, że mężczyzna preferuje randki zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, postanowiła wylać swoje frustracje w komentarzach, atakując uczestnika. Produkcja zareagowała na hejt i opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przyznała, że program jest otwarty na każdą osobę, bez względu na orientację czy płeć.

Nasz program jest otwarty na osoby o każdej orientacji, tworzymy go w duchu tolerancji LGBTQ+. Nastawiamy się na różnorodność - płeć, orientacja czy wiek uczestnika nie ma dla nas znaczenia. Chcemy pokazać, że świat nie jest czarno biały, tylko ma wszystkie kolory tęczy. Wszyscy są u nas mile widziani! Jeśli jesteś queer i masz ochotę wziąć udział w naszym programie to zapraszamy - czytamy.

W komentarzach internauci docenili postawę produkcji.

Oby tak dalej.

To mi się podoba.

Brawo za dowagę, tak trzymajcie - komentowali widzowie programu.

A wy oglądaliście "Magię nagości"?