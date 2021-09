Relacja Armando i Angeliki z "Love Island" została wystawiona na próbę. Gdy w programie pojawiła się Ola, mężczyzna niemalże stracił dla niej głowę i starają się o jej względy. Ola jednak jest w parze z Arkiem, który również zabiega o jej serce. We wtorkowym odcinku programu Polsatu mężczyźni usiedli i porozmawiali o swoich planach względem obiektu ich zainteresowania.

"Love Island". Armando próbuje zdobyć serce Oli

Kiedy Arek zauważył, że Armando i Ola wymieniają sobie czułości na kanapie, zdecydował się skonfrontować konkurenta. Mężczyźni usiedli w fotelach i porozmawiali o swoich zamiarach względem pięknej blondynki.

Widzę te gesty, wk***ia mnie to straszne. (...) Fajną relację sobie z nią zbudowałem - przyznał bez ogródek Arek.

Armando przyznał zaś, że Ola bardzo mu się podoba i ma zamiar o nią walczyć. Choć przyznał, że kobieta wizualnie nie jest w jego typie, to jednak bardzo go do niej ciągnie.

Niech ona się jasno określi. Ja do swojego życia nie będę wpuszczał osób trzecich. (...) Ja będę walczył i nie zostawię jej. Instynkt drapieżnika się włącza - oświadczył stanowczo Arek.

Przed rozmową mężczyzn, Ola zamieniła dwa słowa z Armando. Ten przyznał jej, jak bardzo mu się podoba. Wyznał także, że nigdy wcześniej nie walczył o kobietę i czuje, że to się wkrótce może zmienić.

Nigdy nie uczestniczyłem w czymś takim, że trzeba walczyć o kobietę... (...) Chciałem, żebyś mnie wybrała.

Aleksandra podchodzi jednak z rezerwą do entuzjazmu Armando.

Nie wiem, czy ty jesteś na tyle gotowy, na zabieganie o partnerkę - powiedziała Ola.

Jak myślicie, jak skończy się ten pościg o serce Oli?