"Ślub od pierwszego wejrzenia". Część fanów zawiedziona trzecim odcinkiem. "Stracony czas!"

Podczas tegorocznej jesieni widzowie mogą oglądać szóstą już edycję programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy dobierani są w pary przez ekspertów formatu i dopiero przed samą ceremonią poznają swoje drugie połówki. Dla bohaterów tego sezonu moment ten nastąpi już wkrótce.

Trzeci odcinek "ŚOPW"

Trzeci odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wyemitowany na antenie TVN we wtorek 21 września, pokazał ostatnie chwile uczestników przed ślubem. Był to czas przygotowań do nadchodzącej uroczystości. Przyszłe panny młode przymierzały suknie ślubne, a nie był to łatwy wybór. Mogłaby to poświadczyć Aneta, której na szczęście udało się znaleźć odpowiednią kreację. Inna z bohaterek, Julia, przed uroczystością zdecydowała się na rozjaśnienie swoich włosów.

Nie zabrakło też nerwów typowych przed ślubem. Tu jednak dochodziło jeszcze to, że do ostatniej chwili nie wiadomo, z kim zostało się połączonym. Podczas jazdy samochodem Aneta wraz ze swoją świadkową ustalały, jak panna młoda przekaże, czy podoba się jej wybrany dla niej mąż. Z kolei Katarzyna w samochodzie martwiła się o to, czy spodoba się swojemu przyszłemu małżonkowi. Zastanawiała się też, jak przywitać się z drugą połówką. Emocji nie kryła i Julia, której wsparcie okazywał jej ojciec.

Niektórzy internauci byli sceptycznie nastawieni do wyemitowanego w telewizji trzeciego odcinka. Nie kryli znudzenia i jednocześnie zawodu z powodu tego, że nadal nie zostały oficjalnie przedstawione pary. Wyraz tego dawali na oficjalnym fanapage'u "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Trzeci odcinek i nadal nic się nie dzieje. Po co pokazywać te dłużyzny?

Naciągane na maksa te odcinki, by wypuścić jak najwięcej. Dzisiejszy totalna nuda, a nadal nic nie wiadomo

Jestem zawiedziona, cały odcinek o niczym, a przecież program jak sam tytuł wskazuje, ma być o ślubie. Ślubu jak nie było, tak nie ma... Stracony czas! - grzmieli pod zamieszczonymi postami.

Jak eksperci połączyli w pary uczestników? Tego widzowie TVN dowiedzą się z czwartego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".