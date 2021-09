Oglądając "Milionerów", wielokrotnie można było przekonać się, że pytania, które padają w show potrafią sprawić sporo kłopotu. Nawet te z pozoru łatwe czasem zabierają uczestnikom sporo czasu. Nie inaczej było w 468. odcinku.

"Milionerzy". Cewnik do angioplastyki wieńcowej, czyli tak zwanego balonikowania wprowadza się do naczynia

W minionym odcinku "Milionerów" na fotelu przed Hubertem Urbańskim zasiadła pani Natalia Mrozik. Już przy trzecim pytaniu miała pewne kłopoty i mocno zastanawiała się nad barwami wymienionych klubów piłkarskich. Uczestniczka nawet wahała się nad poproszeniem o jedno z kół ratunkowych, jednak zrezygnowała z tego pomysłu i udało jej się dobrze odpowiedzieć samodzielnie. Kilka następnych pytań nie sprawiło jej większych problemów, ale do czasu. Przy pytaniu za 75 tysięcy złotych pojawiły się schody, a pani Natalia Mrozik potrzebowała dłuższej chwili na zastanowienie.

Cewnik do angioplastyki wieńcowej, czyli tak zwanego balonikowania wprowadza się do naczynia - przeczytał Hubert Urbański.

Pojawiły się następujące warianty:

A. za uchem

B. za nadgarstkiem

C. pod kolanem

D. po brodą

Pani Natalia po chwili rozmyślań wyznała, że waha się nad odpowiedzią C. i D. Ostatecznie wybrała ostatni z możliwych wariantów. Niestety, Hubert Urbański wyznał, że nie jest to dobry wybór. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to D. pod brodą. Pani Natalia jednak może cieszyć się nagrodą w wysokości 40 tysięcy złotych.

Znaliście odpowiedź na to pytanie?

