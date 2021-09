20 września widzowie "Tańca z Gwiazdami" mogli zwrócić uwagę na jeden szczegół - uczestnicy pokazali się w strojach, które były już wcześniej noszone. Oliwia Bieniuk zaprezentowała się w kreacji stworzonej w poprzedniej edycji dla Agnieszki Sienkiewicz, a Sylwia Bomba przyodziała różową mini sukienkę, w której tańczyła uprzednio Joanna Opozda.

"Taniec z Gwiazdami" w zgodzie z zero waste

"Taniec z Gwiazdami" jest emitowany od 2005 do 2011 roku na antenie TVN i ponownie od marca 2014 roku na antenie Polsatu. W sumie to już prawie 13 lat! Od tego czasu uszyto dla tancerzy tysiące kreacji tak, by pasowały do ich sylwetek, rodzaju tańca i choreografii. Produkcja postanowiła w jednym odcinku na wyciągnięcie użytych strojów z szaf i przyodzianie w nie gwiazd najnowszej edycji.

Kajra, Ewa Kasprzyk instagram

Na InstaStories "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się porównania, na których widać nowych uczestników i poprzednich nosicieli kreacji. Kajra miała na sobie biały strój z frędzlami, w którym tańczyła wcześniej Ewa Kasprzyk, a Kinga Sawczuk zaprezentowała się w tiulowej sukni Olgi Kalickiej.

Kinga Sawczuk, Olga Kalicka instagram

Mamy nadzieję, że symboliczna akcja produkcji w jednym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie będzie jednorazowa. Wszystkim nam żyłoby się lepiej, gdyby tworzone kreacje nie były wykorzystywane na potrzeby jednego tańca, a np. przerabiane na inne lub zakładane ponownie. Więcej porównań gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

