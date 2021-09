Mamy już trzecią i zarazem ostatnią zwyciężczynię muzycznego show, który ma wyłonić reprezentanta Polski na tegoroczną Eurowizję Junior. Do Marysi Stachery i Miłosza Świetlika dołączyła Sara Egwu-James. Sara wystąpiła w odcinku z piosenkami Abby i Céline Dion, a ona sama wykonała utwór "That's The Way It Is" kanadyjskiej wokalistki. O wygranej Sary zdecydowało jury w składzie: Ala Tracz, Ray Wilson i Paolo Cozza.

Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James ma szanse reprezentować Polskę. Kim jest?

To nie pierwszy raz, kiedy Sara Egwu-James prezentuje w telewizji swoje umiejętności wokalne. Wzięła udział w emitowanej wiosną czwartej edycji "The Voice Kids", którą wygrała pod czujnym okiem trenerów - Tomsona i Barona. Gdyby Sara rzeczywiście pojechała na Eurowizję Junior, byłaby kolejną wokalistką, która ma na koncie zarówno udział w konkursie, jak i zwycięstwo "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka zdolności muzyczne ma we krwi! Jej tata, John Egwu-James, również jest piosenkarzem, a swoich sił próbował m.in. w "X-Factorze".

Eurowizja Junior 2021. Kolejny kraj zawalczy o zwycięstwo w konkursie

W tym roku reprezentant Polski na Eurowizję Junior ponownie zostanie wybrany poprzez udział w "Szansie na sukces". Poznaliśmy już trzech finalistów, a ostatni, czwarty odcinek na żywo wyłoni zwycięzcę. Zostanie on wyemitowany już w niedzielę 26 września. Rok temu reprezentantką Polski została Ala Tracz, która również pierwsze kroki stawiała w "The Voice Kids". Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 19 grudnia. Młodzi wokaliści zaprezentują się na scenie w Paryżu - rok temu Eurowizję Junior zwyciężyła Valentina, reprezentantka Francji.