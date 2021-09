W połowie września premier Morawiecki wziął udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, gdzie został zapytany o cenę chleba w sklepie. Jego rozwlekła i wymijająca odpowiedź na to, zdawałoby się, proste pytanie, stała się powodem do tworzenia rozlicznych memów. Do tej sytuacji odnieśli się również artyści w wyemitowanym w Polsacie programie "Kabaret na żywo". Twórcy z Kabaretu Młodych Panów zainscenizowali scenę z teleturnieju "Milionerzy", w którym uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie "Ile kosztuje zwykły bochenek chleba?". Mężczyzna postanawia zadzwonić do znajdującego się pod telefonem "Matiego".

Kabaret użył wypowiedzi premiera w "Milionerach"

Gdy tylko kabaretowy "Hubert Urbański" łączy się ze znajdującym się pod telefonem "Matim", możemy usłyszeć głos premiera, który mówi:

Dzień dobry państwu, pozdrawiam z Karpacza.

Uczestnik teleturnieju prosi "Matiego" o skupienie, odczytuje pytanie o cenę chleba, na co słyszy odpowiedzieć przyjaciela:

Staram się od czasu do czasu właśnie robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny, porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko (...) - kontynuuje Mati, a 30 sekund na odpowiedź nieubłaganie mija.

Wściekły mężczyzna opuszcza studio, nie mogąc uwierzyć, że przyjaciel w taki sposób odpowiedział na krótkie pytanie. Fragment z kabaretowego programu Polsatu został udostępniony na Facebooku w niedzielę 19 września i zaledwie w kilkanaście godzin został odtworzony prawie pół miliona razy. Pod postem znalazły się też setki komentarzy od widzów zachwyconych kreatywnością kabareciarzy.

Cała scenka nawiązuje do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który na pytanie o cenę chleba udzielił półtoraminutowej odpowiedzi, w zasadzie nie nawiązując w ogóle do meritum.