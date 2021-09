Krzysztof Rydzelewski, który w "Magii nagości" wystąpił jako Ksawery, udzielił obszernego wywiadu serwisowi Plejada. Uczestnik opowiedział o tym, jak wyglądają od kuchni nagrania, i jak traktowano go na planie. Mężczyzna odniósł się też do spekulacji związanych ze zmianą jego imienia przed kamerami. Internauci byli przekonani, że produkcja "Magii nagości" celowo podaje inne dane bohaterów show, jednak Krzysztof sam zaproponował twórcom show, że przedstawi się jako Ksawery w nawiązaniu do trzeciego imienia - Xavier.

Uczestnik "Magii nagości" ujawnił kulisy kontrowersyjnego show

Z rozmowy Krzysztofa z serwisem Plejada wynika przede wszystkim, że produkcja programu podchodzi do uczestników profesjonalnie i z dużym szacunkiem:

Nagrania trwały od rana do późnej nocy. Wszystko przebiegło bardzo sympatycznie, choć to były ciężkie dni. Nie mogę powiedzieć niczego złego o produkcji, bo bardzo o mnie dbano - zdradził Krzysztof.

Mężczyzna wyznał także, że pomocna była przyjazna atmosfera na planie, a także prowadząca, aktorka Beata Olga Kowalska. Podczas nagrań do "Magii nagości" uczestnicy mogli liczyć również na profesjonalne wsparcie w postaci lekarzy i psychologów. Krzysztof powiedział, że kontakt z psychologiem miał zapewniony także po zakończeniu zdjęć.

Co ciekawe, nagrania do odcinka w przypadku Krzysztofa trwały aż trzy dni.

Pierwszego dnia był nagrywany mój występ muzyczny, drugiego kręciliśmy tzw. wizytówki, w których przybliżana jest moja sylwetka, a trzeciego – właściwy program w studiu - zdradził uczestnik.

Rydzelewski jest muzykiem, a uważni widzowie mogą kojarzyć go także z "The Voice of Poland" czy "Must Be the Music". W "Magii nagości" również dostał możliwość, aby zaprezentować swoje zdolności muzyczne. Uczestnik za udział w show otrzymał honorarium. Ile wyniosło? Tego nie mógł zdradzić ze względu na umowę, którą podpisał.

"Magia nagości" to program randkowy, w którym kobiety i mężczyźni wybierają swojego partnera tylko na podstawie wyglądu jego nagiego ciała. Celem programu ma być walka z kompleksami i podkreślenie, że każde ciało jest piękne. "Magia nagości" zadebiutowała na antenie Zoom TV 3 września, program emitowany jest o godzinie 23:00.