12. edycja "The Voice of Poland" tradycyjnie rozpoczęła się od etapu "Przesłuchań w ciemno". Dla wielu fanów show to właśnie ten moment programu jest najciekawszy. Trudno bowiem przewidzieć, który z trenerów zdecyduje się odwrócić swój fotel i pod czyje skrzydła trafi dana osoba. Podczas występu jednej z uczestniczek Marek Piekarczyk postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i... nacisnął przycisk za Justynę Steczkowską!

"The Voice of Poland". Zachowanie Piekarczyka zszokowało Steczkowską

Przedpremierowo do sieci trafił fragment odcinka "The Voice of Poland", który zostanie wyemitowany w sobotę 18 września. Na filmiku widać, jak Marek Piekarczyk odgraża się Justynie Steczkowskiej:

Wyjdę tam i ci trzasnę grzyba, zobaczysz - zapewnia muzyk.

Zdanie to bardzo rozbawiło wokalistkę, jednak Piekarczyk nie pozostał gołosłowny. Podczas występu jednej z uczestniczek podszedł do fotela Steczkowskiej i rzeczywiście "trzasnął jej grzyba", tym samym odwracając fotel wyraźnie zszokowanej trenerki.

Jak widać we fragmencie wideo, żaden inny trener nie zdecydował się przyjąć uczestniczki do swojej drużyny, co oznacza, że dziewczyna trafi do ekipy Justyny Steczkowskiej. Czy jednak fakt, że decyzję podjął za nią Piekarczyk, zostanie uznany przez produkcję programu? Tego dowiemy się dopiero podczas emisji odcinka, która została zaplanowana na 18 września.

"The Voice of Poland". Zmiany w fotelach jurorskich

W tej edycji "The Voice of Poland" zaszły spore zmiany w składzie trenerów. Takiej grupy jeszcze nie było. Na charakterystycznych obrotowych fotelach zasiadają weterani programu, czyli Tomson i Baron, powracający po siedmiu latach Justyna Steczkowska oraz Marek Piekarczyk, a także debiutująca w roli trenerki Sylwia Grzeszczak. Odcinki muzycznego show można oglądać w soboty o godzinie 20:00 w TVP2.