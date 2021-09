Informacja o tym, że kultowa "Plotkara" otrzyma kontynuację w postaci serialu z nowymi bohaterami, wywołała ogromne poruszenie wśród fanów produkcji. W Stanach Zjednoczonych premiera nowej wersji serialu miała miejsce 8 lipa, jednak w Polsce na razie nie było możliwości obejrzenia losów kolejnego pokolenia nastolatków z Upper East Side. Po kilku tygodniach oczekiwań HBO GO przekazało informację, że serial trafi do biblioteki platformy 26 października.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun kontynuacji "Plotkary"

"Plotkara" powraca na ekrany w zupełnie nowej odsłonie! Co nas czeka?

Nowa "Plotkarka" dostępna w Polsce. HBO GO pokaże też stare odcinki

Serial "Plotkara" został stworzony na podstawie powieści Cecily von Ziegesar. Pierwszy sezon ukazał się w 2007 roku, a emitowana do 2012 roku produkcja stała się przepustką do sławy m.in. dla Blake Lively, Leighton Meester czy Penna Badgleya. Teraz Upper East Side przejęło nowe pokolenie. Kontynuacja "Plotkary" dzieje się dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji. Plotkara cały czas jest czujna, jednak tym razem do dyspozycji ma o wiele groźniejszą broń - media społecznościowe. Twórcą nowej wersji produkcji jest Joshua Safran, który był producentem, a także odpowiadał za scenariusz starej "Plotkary". W nowych odcinkach w obsadzie znaleźli się m.in.:

Jordan Alexander,

Eli Brown,

Thomas Doherty,

Tavi Gevinson,

Emily Alyn Lind,

Evan Mock,

Zion Moreno,

Whitney Peak,

Savannah Lee Smith.

Polscy aktorzy, którzy wystąpili w zagranicznych produkcjach

26 października na HBO GO trafią nie tylko wszystkie odcinki nowej "Plotkary", ale również wszystkie stare sezony kultowej produkcji. Przez długi czas serial dostępny był na Netfliksie, ale zniknął z platformy z końcem 2020 roku. Jeśli nie widzieliście jeszcze poczynań Sereny van der Woodsen i Blair Waldorf lub chcecie sobie przypomnieć kultową modę końca lat dwutysięcznych, to idealna okazja, żeby nadrobić zaległości.