Pod koniec sierpnia na ekrany powrócił "Hotel Paradise". Do tej pory w rajskim hotelu zameldowało się kilku nowych mieszkańców, w tym 23-letnia Wiktora Gąsior. Jej pojawienie się nie spotkało się jednak z miłym odbiorem ze strony pozostałych uczestniczek programu. Dziewczyny wielokrotnie podkreślały, że chcą wyeliminować nową rywalkę z gry. Takie zachowanie nie spodobało się widzom. Na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" rozpętała się dyskusja, do której dołączyli uczestnicy poprzednich edycji show.

"Hotel Paradise ". Internauci reagują na zachowanie Karoliny po rajskim rozdaniu

Justyna i Kuba ostro skomentowali nową edycję "Hotelu Paradise"

Uczestniczki czwartej edycji show otwarcie mówiły o tym, że chcą pozbyć się z programu nowej mieszkanki hotelu. Podczas ostatniej Puszki Pandory padło wiele przykrych słów pod adresem Wiktorii Gąsior. Napięta atmosfera doprowadziła do tego, że nowa uczestniczka nie była w stanie opanować silnych emocji i zalała się łzami.

Te wydarzenia oraz sama postawa niektórych mieszkańców rajskiego hotelu nie spodobały się widzom. Na Instagramie "Hotel Paradise" zaczęły pojawiać się komentarze, w których internauci twierdzą, że nowa edycja jest najsłabsza z dotychczasowych. Słowa krytyki padły również w stosunku do uczestników, którzy postrzegani są jako osoby bezwzględne, które za wszelką cenę chcą dotrzeć do finału.

Do dyskusji dołączyli również byli uczestnicy reality-show "Hotel Paradise". Kuba Wójcik i Justyna Michałowska gorzko podsumowali ostatnie wydarzenia w programie oraz zachowanie aktualnych uczestników. Wójcik w wymowny sposób nazwał atmosferę panującą w programie.

Szkoda w tym wszystkim najbardziej pozytywnej mordki tej edycji @wiktoriagasior_ifbbpro. Tutaj widać dosłownie żmijowisko - napisał Kuba.

Justyna napisała, że negatywna energia, którą pokazują aktualni mieszkańcy hotelu, zniechęca ją do dalszego oglądania show.

Miejsce samo w sobie jest przepiękne… A atmosferę tworzą LUDZIE i to oni są odpowiedzialni za słowa i czyny, które mamy okazję obserwować. Sami sobie urządziliście ten grupowy psychiatryk. Kolejny odcinek oglądałam z bólem serca "zobaczcie, jacy jesteśmy silni" - psychiczne niszczenie drugiego człowieka to nie siła to słabość… Waszą jedyną siłą jest przewaga liczebna… Szczerze? Nie chce mi się oglądać czwartej edycji, bo poziom negatywnej energii jest dla mnie nie do przyjęcia - przyznała Justyna.

Jesteście ciekawi, co jeszcze wydarzy się w rajskim hotelu? Czy wydarzenia, do których doszło w ostatnim czasie, są dopiero zapowiedzią tego, co czeka na widzów w kolejnych odcinkach? Przekonamy się już niebawem.