Tom Ellis swoją karierę aktorską rozpoczął ponad 20 lat temu. Na początku grywał głównie role drugoplanowe. Jednak ciężka praca oraz zdeterminowanie spowodowały, że drzwi do sławy wreszcie stanęły przed nim otworem.

Wszystkie wcielenia Toma Ellisa - od drugoplanowych ról do międzynarodowej sławy

Telewizyjnym debiutem Toma Ellisa był występ w serialu BBC "Kiss Me Kate". 20-letni Ellis zagrał u boku Amandy Holden i Billy'ego Nighy. Rok później pojawiła się szansa wykreowania postaci Franka Bennetta w "Nice Guy Eddie". Swój talent aktorski zaprezentował grając między innymi główną rolę w serialu "Miranda", a także występując w 29 odcinkach serialu "EastEnders". Tom wystąpił również w finale trzecim sezonie "Doktora Who".

Ogromnym sukcesem i jednocześnie przepustką do popularności była główna rola w medycznym dramacie pt. "Rush". Ellis wcielił się w nim w postać rozrywkowego lekarza, który nie pracuje w szpitalu, a swoje lekarskie usługi oferuje ludziom w Hollywood.

Tak wyglądał Tom Ellis z 'Lucyfera' w wieku 22 lat Fot. kadr z serialu 'Kiss Me Kate'

Prawdziwą trampoliną do międzynarodowej sławy była rola w serialu "Lucyfer". Postać znudzonego Władcy Piekieł przyniosła Tomowi miłość miliona fanów na całym świecie. Przystojnego diabła docenili nie tylko widzowie, ale również krytycy. Aktor otrzymał nominację do kilku nagród, w tym w 2016 roku do Teen Choice. Ellis zdecydował się wystąpić w serialu "Lucyfer", ponieważ miał możliwość zaprezentować cały wachlarz swoich umiejętności aktorskich.

Myślę, że to, co naprawdę przyciągnęło mnie do roli Lucyfera, to możliwość zagrania postaci łączącej w sobie zarówno dramat, komedię, jak i też akcję - powiedział Tom Ellis.

'Lucyfer' - sezon 5B. Twórcy przyznają, że okłamali fanów. Chodzi o powrót ważnej postaci JOHN P. FLEENOR/NETFLIX / JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

Tom Ellis prywatnie

Życie prywatne walijskiego aktora jest równie ciekawe, jak jego kariera. Tom Ellis urodził się 17 listopada 1978 roku w Cardiff. Wykształcenie aktorskie zdobył w Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow. Aktor uwielbia tańczyć, grać w golfa i śpiewać. Miłość do muzyki odziedziczył po mamie, jego ulubionym artystami są Bob Marley i Freddy Mercury.

Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to warto wspomnieć, że Tom jest w związku małżeńskim ze scenarzystką i producentką filmową Meaghan Oppenheimer. Para poznała się w 2015 roku, a cztery lata później zdecydowali się wziąć ślub. Wcześniej Ellis był związany z Tamzin Outhwaite, z którą wziął ślub 11 czerwca 2006 roku. Para rozwiodła się po siedmiu latach małżeństwa w 2014 roku. Owocami tej miłości są dwie córki Florence i Marnie Mae. Aktor często podkreśla, że są dla niego bardzo ważne.

Ogromną częścią mojego życia jest ojcostwo, a najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim jest bycie z dala od dziewcząt. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, że bardzo je kocham, a one kochają mnie - wyznał Tom Ellis.