Fani komiksów DC mogą zacierać ręce. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie będzie sporo okazji, aby na zajrzeć do uniwersum Batmana. W 2019 roku znakomite recenzje zebrał "Joker" z Joaquinem Phoenixem w roli głównej, a już na 2022 roku zaplanowana została premiera filmu "The Batman", w którym u boku Pattinsona zobaczymy całą plejadę gwiazd, w tym Zoë Kravitz, Paula Dano, Petera Sarsgaarda czy Colina Farrella. Ten ostatni wciela się w rolę Pingwina, jednego z największych wrogów Batmana, który ma dostać także swój własny serial.

"Pingwin". Trwają pracę nad serialowym spin-offem "The Batman"

Jak podaje źródło serwisu Variety, HBO Max rozpoczęło prace nad serialem, którego głównym bohaterem ma być właśnie wróg Batmana. Produkcja o Pingwinie została zaplanowana jako spin-off, a fabuła ma skupić się na wydarzeniach sprzed historii przedstawionej w "The Batman". Przede wszystkim serial ma pokazać, w jaki sposób tytułowy Pingwin stał się jedną z największych gwiazd przestępczego świata Gotham City.

W postać Pingwina przez lata wcielało się już kilku aktorów m.in. Robin Taylor, Burgess Meredith czy Danny DeVito. Przedstawiciele platformy HBO Max jak na razie nie potwierdzili, ale też nie zaprzeczyli pogłoskom na temat planowanego serialu, dlatego trudno jak na razie mówić nawet o przybliżonej dacie premiery produkcji. Co więcej, póki co nie wiadomo również, kiedy dokładnie sama platforma HBO Max ma zawitać na polskim rynku. Z doniesień medialnych wynika, że nastąpi do dopiero w 2022 roku. Natomiast film "The Batman" ma mieć swoją kinową premierę 4 marca 2022 roku.