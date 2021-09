W najnowszym odcinku "Love Island" Paulina przeżywała rozterkę. Nie wiedziała, na którego z mężczyzn ostatecznie się zdecydować. Panowie nie ułatwiali jej zadania, bo od każdego z nich usłyszała zachęcające deklaracje. W końcu jednak podjęła decyzję. Z kolei inne pary zaliczyły trudne rozmowy, a niektóre z nich znów się rozpadły.

"Love Island". Paulina rozdarta, Angelika i Bruno nie dają sobie szans

Paulina odbyła rozmowę z Andrzejem, od którego usłyszała wiele miłych słów. Zapewnił ją o swoim zauroczeniu.

Ja bym dla ciebie wszystko zrobił. Ściągnąłbym ci gwiazdkę z nieba, gdybym mógł. Musisz przestać się bać. Chciałbym, żebyś się bardziej na mnie otworzyła - powiedział uczestnik.

Po konkurencji, w której ją pocałował, poczuła do niego miętę, jednak czuła się rozerwana. Uczestnicy zaczęli komentować jej zachowanie. Jurek postanowił porozmawiać z Brunem. Ten przedstawił mu sytuację w krytyczny sposób. Uważa, że Paulina za bardzo zwodzi uczestników, przez co nie wybiera żadnego i tkwi w miejscu. Uczestniczka wyznała do kamer, że serce jej pęka, jednak wciąż była niezdecydowana co do wyboru partnera. W końcu po kolejnej rozmowie z Andrzejem dała mu szansę. Para zaczęła spędzać ze sobą więcej czasu. Z kolei inna, Angelika i Bruno, przyznali zgodnie, że nie chcą więcej być ze sobą sparowani.

Widzę, że się trochę męczysz, ja chyba też. Nie jesteś raczej sobą. Nic z tego nie będzie. Nie chcę na siłę tu być, żeby tylko mieć parę - powiedziała Angelika.

Bruno, mimo że ostatnio patrzył na partnerkę przez różowe okulary, a nawet zgolił dla niej brodę, teraz zarzucił jej brak pasji i celu w życiu.

Coraz bardziej zacząłem zauważać, że nie pasujemy do siebie - powiedział Bruno do kamer.

Para zgodnie uznała, że nie chce już próbować ratować sytuacji. Później Bruno szybko zaczął flirtować z Klaudią. U uczestników widać coraz większą niestabilność. Zauważyła to Karolina Gilon, która na koniec odcinka urządziła zebranie - krąg ognia. Prowadząca podała im wyniki głosowania widzów na ulubionych uczestników programu. Andzia, Ola, Monika, Jędrek, Bruno i Andrzej okazali się najmniej lubiani. O ich losie zdecydują pozostali.