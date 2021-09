"Projekt Lady". Małgorzata Rozenek znika z TVN. Będzie mieć pełne ręce roboty gdzie indziej

Jesienią tego roku po raz szósty zobaczymy zmagania grupy dziewczyn pragnących stać się prawdziwymi damami. Uczestniczki "Projektu Lady" imprezowy styl życia zamienią na eleganckie przyjęcia, a krzykliwą biżuterię na skromne perły. W eksperymencie ponownie będą uczyć je mentorki - Tatiana Mindewicz-Puacz i Irena Kamińska-Radomska, a w codziennych zmaganiach dobrym słowem wesprze Małgorzata-Rozenek Majdan, która powraca w roli prowadzącej.

Szósty sezon "Projekt Lady" w TVN7

Pierwsze cztery edycje "Projektu Lady" mogliśmy śledzić wiosną i latem, a edycja piąta wyjątkowo miała swoją premierę we wrześniu. Dlatego fani zaczęli się już niecierpliwić i dopytywać na Instagramie programu, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków. Informację tę poznaliśmy dopiero na początku września. Jak podaje Biuro Prasowe TVN, "Projekt Lady" powraca ponownie jesienią, ale znacznie później niż dotychczas - pierwszy odcinek zobaczymy 8 października. Co więcej, programu nie będziemy mogli oglądać już w TVN-ie. Stacja zdecydowała się na kolejne roszady, a "Projekt Lady" emitowany będzie od teraz w TVN7.

W programie zobaczymy tym razem zmagania 12 dziewczyn (dotychczas było ich 13), a ich przemiana nie będzie odbywać się w pokojach pałacu w Rozalinie. W szóstej edycji "Projektu Lady" dziewczyny zamieszkają w XIX-wiecznym pałacu w Ojrzanowie.

Jak zapowiadają twórcy "Projektu Lady", tym razem uczestniczki są jeszcze bardziej niepokorne, a mentorki będą miały pełne ręce roboty. Konieczna będzie także pomoc Małgorzaty Rozenek-Majdan, aby dotrzeć do każdej z dziewczyn z osobna i nakłonić je do zmian. Uczestniczki czeka cały wachlarz wyzwań, zadań, zajęć i spotkań z ekspertami. Co tydzień jedna z nich odda swoje perły i opuści program, a w finale dowiemy się, komu udało się powtórzyć zeszłoroczny sukces Dagmary Czerwińskiej i zostać kolejną zwyciężczynią "Projektu Lady".