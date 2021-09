Barbara Szczepaniak, emerytka z Warszawy, rozpoczęła swoją grę w "Milionerach" we wtorkowym odcinku. Od pierwszej minuty zaimponowała swoją wiedzą i tempem odpowiedzi na pytania zarówno Hubertowi Urbańskiemu, jak i widzom. Wszyscy trzymali za nią kciuki, a wiele osób typowało ją także na kolejną zwyciężczynię głównej wygranej. Uczestniczka potrzebowała dosłownie 40 sekund, aby mieć w kieszeni gwarantowany tysiąc złotych. Niestety, szybkie podejmowanie decyzji w późniejszym etapie gry mocno ją zgubiło.

"Milionerzy". Uczestniczka programu w niecałą minutę wygrała tysiąc złotych

"Milionerzy". Uczestniczka zapomniała o kole ratunkowym

Barbara Szczepaniak kontynuowała swoją grę o milion w środowym odcinku programu. Kolejne pytania także nie sprawiły jej większego problemu, dopiero przy 75 tys. zł zdecydowała się na pierwsze koło ratunkowe. Pytanie za tę kwotę brzmiało:

Znaną domową metodą polecaną przez konserwatorów do enzymatycznego czyszczenia olejnych obrazów jest użycie:

A. śliny

B. łez

C. potu

D. moczu

Pół na pół, z którego skorzystała uczestniczka, pomogło jej w zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, którą w tym przypadku było A. Dalej Barbara napotkała na większe trudności. Przy pytaniu za 125 tys. zł nie miała już swoich typów wśród odczytanych przez Huberta Urbańskiego odpowiedzi. Brzmiało ono następująco:

Mieczysław Biegun został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w za rok 1978 razem z prezydentem:

A. Polski

B. Izraela

C. Egiptu

D. Czech

Barbara zdecydowała się skorzystać z telefonu do przyjaciela. Poproszona o pomoc przyjaciółka uczestniczki przyznała, że nie zna odpowiedzi na pytanie. Wykluczyła jedynie odpowiedź "A" i zasugerowała Barbarze, że ona sama skłaniałaby się ku odpowiedzi B. Uczestniczka nie dała sobie jednak wiele czasu do namysłu i niemal sekundę po tym, gdy telefon się rozłączył, powiedziała Hubertowi Urbańskiemu, że ostatecznie rezygnuje z dalszej gry. Niestety - Barbara zapomniała, że do dyspozycji ma jeszcze do pomocy pytanie do publiczności, o czym nie zdążył przypomnieć jej prowadzący "Milionerów".

Hubert Urbański powiedział, że gdyby nie słowo "ostatecznie", które wypowiedziała uczestniczka, miałaby szansę skorzystać z zapomnianego koła. Niestety, zasady programu są jasne, a gracz może zrezygnować w dowolnym momencie, nawet gdy ma wszystkie trzy koła ratunkowe, dlatego decyzja Barbary była nieodwołalna. Koniec końców ze studia "Milionerów" wyszła z 75 tys. zł.