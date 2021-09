"Klan" gości na ekranach polskich telewizorów od 1997 roku, a gdy pierwsze odcinki trafiły do emisji, życiem rodziny Lubiczów żyła niemal cała Polska. Obecnie serial nie cieszy się już takim uwielbieniem, jak dwie dekady temu, a plotki o zakończeniu emisji cyklicznie pojawiają się już od paru lat. Mimo to "Klan" nadal ma się zupełnie nieźle i od 24 lat niezmiennie gości w ramówce Telewizji Polskiej. Co więcej, to nie "M jak miłość" ani "Na Wspólnej", ale właśnie opowieść o losach Lubiczów jest najdłużej emitowanym polskim serialem.

"Klan". Pamiętacie, że Bożenkę grała inna aktorka?

"Klan" z nową czołówką. Kto wykonuje "Życie jest nowelą"?

Jesienią tego roku do emisji trafił już 25. sezon telenoweli, a twórcy "Klanu" postanowili po raz pierwszy w historii całkowicie zmienić jego czołówkę. Przed odcinkami, które emitowane są od 6 września 2021 roku, zobaczymy intro przedstawiające wyłącznie najważniejsze postaci z serialu. Na tle fotografii Warszawy pojawiają się zdjęcia m.in. Pawła, Elżbiety, Jerzego czy Grażyny wraz z przejściem pokazującym, jak bohaterowie telenoweli zmienili się na przestrzeni lat.

Sama oprawa wizualna to nie jedyne, co zmienia się w "Klanie". Od lat serial poprzedzał utwór "Życie jest nowelą" w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkę skomponował Krzesimir Dębski, a autorem słów jest Jacek Cygan. Fani "Klanu" nadal usłyszą "Życie jest nowelą", jednak w nowej czołówce utwór wykonują serialowi aktorzy: Izabela Trojanowska, Tomasz Stockinger, Jacek Borkowski oraz Kaja Paschalska, wcielający się kolejno w postacie Moniki, Pawła, Piotra i Oli.

Zmiany wprowadzone przez twórców "Klanu" mocno polaryzują widzów. Z komentarzy i liczby łapek w dół pod filmikiem na YouTubie prezentującym czołówkę wynika, że znaczna część nie jest zachwycona nową propozycją. Fani "Klanu" podkreślają między innymi, że w czołówce brakuje teraz pozostałych bohaterów, równie ważnych dla fabuły serialu. Z drugiej jednak strony nowej intro "Klanu" przedstawia jego pierwotnych członków, granych przez tych samych aktorów od ponad dwóch dekad. To pierwszy raz, gdy twórcy serialu całkowicie zmienili czołówkę. Dotychczas poprawki były jedynie kosmetyczne i dotyczyły wyłącznie podmieniania aktorów, którzy dołączali do obsady.