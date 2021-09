W "Love Island" pojawiły się pierwsze uczucia. Uczestnicy zdobyli się na pierwsze deklaracje. Pomiędzy Brunonem a Angeliką iskrzy, a mężczyzna postanowił w nietypowy sposób pokazać, że coraz bardziej zależy mu na partnerce. Postanowił dla niej... zgolić brodę. Była też randka i namiętne pocałunki.

REKLAMA

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kolejna para pożegnała się z programem

Zobacz wideo Angela z "Love Island" zmieniła imię

Uczestnik w nietypowy sposób okazał uczucie. Bruno coraz bardziej zaangażowany

Bruno jednym ruchem pokazał, że nie tylko słucha tego, co mówi jego partnerka, ale i chce się jej przypodobać. Na co dzień jest barberem bardzo przywiązanym do swojej brody. Jednak dla Angeliki postanowił z niej zrezygnować.

Chcę pokazać, że mi zależy. Jesteś dla mnie ważna coraz bardziej i nie wyobrażam sobie innej pary - powiedział Bruno do Angeliki.

Wcześniej jego partnerka w jednej z rozmów dała znać, że nie lubi bujnego zarostu u mężczyzn. Bruno wziął to sobie do serca i sięgnął po maszynkę na jej oczach. Mimo że dziewczyna próbowała go powstrzymać, by nie robił tego dla niej, ten był nieugięty. Swoim posunięciem zaskoczył wszystkich. Inni uczestnicy musieli przyzwyczaić się do jego nowego wyglądu. Za to produkcja doceniła starania Bruna. Wraz z Angeliką zostali wysłani na romantyczną randkę. Tam również nie brakowało deklaracji. Zapytany, czy jest zainteresowany nową uczestniczką Moniką, wprost odparł, że nie.

Nie chcę z nią w żaden sposób spędzać czasu, bo ten czas wolę spędzać z tobą - powiedział Angelice.

Odwrotnie na nową uczestniczkę zareagował Jędrek, który od pierwszego wejrzenia zauroczył się w Monice. Od razu powiedział o tym Oli, swojej partnerce. Wyznał jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ chciałby lepiej poznać Monikę.

Nie mogę zrobić kroku naprzód, bo nie czuję tego do końca. Serce mi podpowiada troszkę inaczej. Chciałbym, żeby nie było między nami sporów, nienawiści, tylko żebyśmy zostali koleżeństwem. Albo ktoś mnie od początku pociąga na sto procent, albo nie. Nic z tego nie będzie. Wolę od razu powiedzieć, co i jak i kierować się głosem serca - powiedział Jędrek do Oli.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna dodała nowe zdjęcie. Widać już brzuch

Na koniec odcinka doszło do kolejnego zebrania z Karoliną Gilon. Tym razem wybór będą mieli mężczyźni. Do gry wszedł nowy uczestnik - Jurek, czym wywołał konsternację wśród całej ekipy. Jako pierwszy dostał prawo wyboru. Na którą z dziewczyn się zdecydował? Tego dowiemy się w następnym odcinku.