"Mam talent!" powrócił do TVN po dwuletniej przerwie przez co oczekiwania widzów do nowej edycji show są ogromne. W programie nastąpiły spore zmiany - miejsce Agustina Egurroli za stołem jurorskim zajął Jan Kliment, a w duecie prowadzących zamiast Szymona Hołowni pojawił się Michał Kempa. Jurorzy do dyspozycji mają także dwie dodatkowe opcje. Podczas występu mogą użyć "platynowego przycisku", który pozwoli na przejście od razu do półfinału, mogą także wręczyć uczestnikowi dziką kartę, dzięki której ma on zagwarantowane miejsce w finale. Po pierwszym odcinku 13. edycji, który ukazał się 4 września, można bez wątpienia stwierdzić, że jurorzy będą mieli twardy orzech do zgryzienia przy wyborze najlepszych z najlepszych.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak uczą się czeskiego od Jana Klimenta

"Mam talent!" wraca po dwóch latach. Kto wygrał pierwsze edycje?

"Mam talent!". Najstarsza uczestniczka poruszyła jurorów

W pierwszym odcinku 13. edycji TVN-owskiego talent show zjawiła się osiemdziesięciodwuletnia Genowefa Kuruc pochodząca z niewielkiej wsi Łopszanka niedaleko Zakopanego. Samo jej pojawienie się na scenie zostało powitane z ogromnym entuzjazmem i gromkimi brawami. Pani Gienia, ubrana w tradycyjny góralski strój, wykonała a cappella piosenkę "Hej, z góry". Jak sama przyznała, uwielbia tańczyć, śpiewać i pocieszać ludzi i tym chciała podzielić się w programie. Energiczna góralka wyznała także, że bardzo lubi przebywać wśród innych - a ku temu ma częstą sposobność dzięki licznej rodzinie. Pani Genowefa ma pięcioro dzieci, 18 wnuków i 30 prawnuków!

Jan Kliment zdradził, czym zajmował się zanim został tancerzem

Wyjątkowy występ pani Genowefy niezwykle poruszył jurorów programu. Nie tylko dostała od nich owacje na stojąco, ale także cała trójka weszła także na scenę, aby ją uściskać i podziękować za przyjście do programu. Poruszona Małgorzata Foremniak ucałowała uczestniczkę "Mam talent!" w dłoń, a Agnieszka Chylińska tak podsumowała udział pani Genowefy w programie:

Jakie pytania możemy zadawać tej wspaniałej kobiecie, która ma duszę dziewczynki? (...) Dziękujemy, że pani do nas przyjechała, dziękujemy, że pani o nas pomyślała, dziękujemy, że będziemy mogli się panią szczycić w naszym programie

Po takiej reakcji decyzja jurorów nie mogła być inna, cała trójka była na tak, a pani Genowefa przeszła do następnego etapu "Mam talent!". Odcinek z tym emocjonalnym występem można obejrzeć online na platformie Player.