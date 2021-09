Czwarty sezon "Love Island" rozpoczął się z przytupem. Widzów zaskoczyła zmiana reguł programu. To uczestniczki wybierały sobie mężczyzn do pary. Już pod koniec pierwszego odcinka do grupy dołączyło dwóch nowych uczestników. W następnym odcinku dołączyła kolejna uczestniczka Ola, która zrobiła nieco zamieszania i rozbiła parę. Pomiędzy uczestnikami zaczynają buzować duże emocje. W najnowszej parze doszło już do nieprzyjemnych sytuacji. Bruno naraził się Oli, która go wybrała. Miał ochotę na bliższy kontakt z inną uczestniczką, czego nie zamierzał kryć, tylko uskutecznił swój bezpośredni podryw.

"Love Island". Bruno naraził się Oli i zdenerwował uczestniczki. Dał jednoznaczną propozycję

Okazuje się, że jednym z najbardziej kochliwych w tej edycji mężczyzn jest Bruno. W najnowszym środowym odcinku uczestnik nie krył zainteresowania wokół fizyczności Oli, z którą jest w parze. Jej jednak nie do końca to odpowiadało. Wszystko przez jego zbyt nachalną bliskość w nocy. Nie szczędził przytulania i pocałunków. Proponował nawet swojej partnerce spanie nago.

Ja odczułam od niego, że on chce więcej i więcej. Ja bym wolała tak powoli, trochę romantyczniej. Ja nie mam ochoty, żeby mu dawać z siebie wszystko - powiedziała Ola w programie.

Jej zdaniem Bruno pozwolił sobie na za dużo dotyku. Ale to nie wszystko. Zaczął w tym samym czasie podrywać Angelikę, która bardzo mu się spodobała. Pozwolił sobie na niesmaczne i bezpośrednie teksty.

Jak widzę twoje piersi to po prostu... Mam ochotę takiego liza wziąć. Chciałabyś ze mną coś więcej? - zapytał Angeliki.

Uczestniczka była zażenowana rozmową z nim. Następnie Bruno powiedział wprost Oli, że chciałby być w parze z Angeliką. Tym jednak się naraził.

Ty chciałbyś buzi ze mną, ale chcesz być w parze z Angeliką. Może utwórzmy program, który facet będzie miał swój harem. Kto ogarnie więcej lasek? Tej dam buzi, tamtą przytulę, a z tamtą się prześpię... - powiedziała do niego Ola.

Na Brunonie nie zrobiło to jednak wrażenia.

On chce mieć tutaj swój harem. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałam - powiedziała Ola do innych uczestników.

Również Angelika, o której względy postanowił zabiegać Bruno, poczuła się zniesmaczona. W rozmowie z nim wyperswadowała mu bliższy fizyczny kontakt. Dziewczyny porozmawiały w swoim gronie i zgodziły się, co do opinii na temat mężczyzny. Chyba nie będzie miał prostego życia w programie.