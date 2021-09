Początek dziesiątego sezonu "Milionerów" od razu przyniósł nie lada emocje. Hubert Urbański ponownie zagościł w roli prowadzącego teleturniej. W 457. odcinku dziesiątej serii teleturnieju okazję, by zdobyć milion złotych miała Marzena Szymanowska-Pietrzyk z Poznania.

"Milionerzy". Szybka przeprawa przez osiem pytań i trudności dopiero przy 125 tys. złotych

Marzena Szymanowska-Pietrzyk, której udało się najszybciej dopasować odpowiedzi w zadaniu eliminacyjnym, bez większych przeszkód przeszła przez pierwszych osiem pytań. Większe trudności czekały na uczestniczkę przy pytaniu za 125 tys. złotych.

Z jakim miastem w drugiej połowie XVI w. toczył wojnę nowo wybrany król Stefan Batory?

A. z Warszawą

B. z Krakowem

C. z Gdańskiem

D. z Puławami

Zawodniczka nie wiedziała, która z dostępnych odpowiedzi jest poprawna. Wcześniej wykorzystała koło ratunkowe "pół na pół" i tym razem zdecydowała się poprosić o "telefon do przyjaciela". Wsparcie był Miłosz - historyk sztuki, który bez żadnego zawahania się wskazał Marzenie prawidłową odpowiedź, czyli "C".

"Milionerzy". Co zawiera najwięcej czystego alkoholu etylowego?

Marzena dobrnęła do pytania ćwierć miliona złotych. Kobieta uznała, że jeśli uda jej się wygrać tyle pieniędzy, wybierze się na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, by na własne oczy zobaczyć Teksas oraz Park Narodowy Yellowstone. Jak brzmiało pytanie za 250 tys. złotych?

Co zawiera najwięcej czystego alkoholu etylowego:

A. 25 ml kieliszek 40 proc. wódki

B. 150 ml lampka 12 proc. wina

C. 330 ml butelka 4 proc. cydru

D. pół litra 5 proc. piwa

Liczenie… ja się znam na słowach, a nie na matematyce - przyznała ze strachem Marzena.

Na zdrowie! - odparł Hubert Urbański.

Marzena zaczęła na głos obliczać procenty i przeliczać możliwości. Ostatecznie postanowiła zaryzykować. Wybrała odpowiedź "D", która okazała się być prawidłową.

Niestety, grę przerwał zawodniczce sygnał zakończenia programu. Ostatnie pytania usłyszy podczas 458. odcinka. Czy Marzenie uda się wygrać milion i spełnić marzenia?