"The Voice of Poland" ponownie powraca do ramówki TVP2 już we wrześniu. Poprzednia edycja okazała się szczęśliwa dla Krystiana Ochmana, który pod opieką Michała Szpaka zajął pierwsze miejsce. To już druga osoba z drużyny Szpaka, której udało się wygrać "The Voice of Poland". Pierwszą była Marta Gałuszewska - wokalistka zwyciężyła ósmą edycję muzycznego show. W tym roku jednak Michał Szpak nie zasiada na charakterystycznym obrotowym fotelu, a skład trenerski "The Voice of Poland" może nieco zaskoczyć.

"The Voice of Poland" 2021 - kiedy emisja 12. edycji? Kim są trenerzy?

Nowe odcinki muzycznego show tradycyjnie emitowane będą w soboty - pierwszy zobaczymy już 11 września. Stacja powróciła jednak do "starej" pory emisji, czyli godziny 20:00.

"The Voice of Poland" ponownie rozpocznie się od etapu Przesłuchań w ciemno, a tym razem uczestnicy będą mieli okazję trafić do drużyny Justyny Steczkowskiej, Tomsona i Barona, Marka Piekarczyka lub Sylwii Grzeszczak, która zadebiutuje w roli trenerki. Steczkowska, podobnie jak Piekarczyk, powracają do programu aż po sześciu latach, chociaż muzyk miał również w międzyczasie doświadczenie na trenerskim fotelu w pierwszej edycji "The Voice Senior", która emitowana była w 2019 roku.

Skład trenerski to nie jedyna zmiana, jaka czeka na widzów "The Voice of Poland". W 12. edycji w roli prowadzących zobaczymy Tomasza Kammela i debiutującą w tej roli Małgorzatę Tomaszewską (która poprzednio pojawiała się jedynie za kulisami), natomiast miejsce Adama Zdrójkowskiego za kulisami zajmie Aleksander Sikora.