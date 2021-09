Policjant zdolny praktycznie do wszystkiego, by uratować uprowadzone dziecko - tak w skrócie można opowiedzieć scenariusz "Small World", nowego filmu Patryka Vegi. Reżyser "Pitbulla", "Kobiet mafii" i "Botoksu" postanowił przedstawić pełny zwiastun nowej produkcji.

"Small World". Zwiastun filmu jest już dostępny w sieci

Patryk Vega postanowił zrealizować film, w który zabierze widzów do świata pedofilów, porywaczy oraz handlarzy ludzkim towarem. Poruszona zostanie w nim tematyka przymusowej prostytucji.

Mroczna produkcja Vegi zapowiedziana była na 2020 r., jednak pandemia pokrzyżowała plany filmowców. Premiera już niebawem - film "Small World" trafi do polskich kin 10 września.

Internauci poruszeni zwiastunem "Small World"

Zdaniem niektórych internautów film Vegi, przynajmniej oceniając po zwiastunie, będzie znacznie różnić się od tego, do czego przyzwyczaił nas reżyser. Pod trailerem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy na temat nowej produkcji:

Oglądając zwiastun cały czas mam ciarki. To tak cholernie trudny, ale potrzebny do poruszenia temat. Jako matka, nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują rodziny porwanych. Robi mi się słabo na myśl, że ktoś mógłby tak skrzywdzić moje dziecko. Dziękuję za takie Filmy, które tworzysz z Misją. Czekam z niecierpliwością na film.

Same trailery i urywki dają dużo do myślenia, nie mogę się doczekać całego filmu…

Wreszcie jest ktoś, kto rzuca obraz, co tak naprawdę dzieje się na świecie...

"Small World". O czym opowiada nowa produkcja Patryka Vegi?

"Small World" to pierwszy międzynarodowy film Patryka Vegi. Utrzymany jest w stylistyce thrillerów i opowiada o śledztwie prowadzonym przez 12 lat w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji oraz Tajlandii. Jak zapowiada reżyser, scenariusz powstał w oparciu o dokumentacje policyjne, a także rozmowy Vegi z policjantami, detektywami oraz specjalistami.

O czym jest film "Small World"? To historia uprowadzonej dziewczynki, która zniknęła sprzed rodzinnego domu. Jedynym śladem ma być widziana w okolicy ciężarówka na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Po latach policjant trafia na trop, który pozwala wrócić do sprawy. Odkrywa powiązania, m.in. z międzynarodową grupą przestępczą i trafia do Bangkoku.

W rolach głównych występują Marieta Żukowska w roli matki zaginionego dziecka, Piotr Adamczyk - jako policjant, który próbuje odnaleźć dziecko, Julia Wieniawa, w roli uprowadzonej Oli. W pozostałych rolach wystąpią m.in.: