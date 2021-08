Już wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć trzeci sezon serialu "You". Do sieci właśnie trafił teaser, który zdradził datę premiery najnowszej odsłony popularnej produkcji.

Znamy datę premiery oraz losy bohaterów trzeciego sezonu serialu "You"

Już 15 października będziemy mieli okazję zobaczyć kontynuację historii opowiadającej o losach Joe Goldberga. Tym razem akcja serialu będzie toczyła się na przedmieściach, gdzie główny bohater wraz ze swoją partnerką przeprowadzają się, aby stworzyć dom dla jeszcze nienarodzonego dziecka. Nowe miejsce zamieszkania może nieco pokrzyżować plany Goldberga, ponieważ w przeciwieństwie do dużego miasta, na obrzeżach nie może wtopić się w tłum. Dodatkowo sąsiedzi bacznie obserwują każdy krok nowych mieszkańców.

Jedno natomiast jest pewne, Joe z całą pewnością ponownie zaskoczy nas nowym zestawem morderczych sztuczek. Fani już prześcigają się w domysłach, kto tym razem padnie ofiarą prześladowcy i jego zapędów. Jesteście ciekawi jak potoczą się losy przystojnego stalkera?

"Hello You" - informacje o trzecim sezonie sukcesywnie zdradzała główna scenarzystka serialu

Sara Gamble co jakiś czas karmiła fanów nowymi informacjami dotyczącymi powstawania trzeciego sezonu. Główna scenarzystka i producentka serialu w lutym tego roku opublikowała pierwsze zdjęcie z planu najnowszego sezonu, na którym znajdowała się wycieraczka z napisem "Hello You". Fani serii zapewne doskonale pamiętają, że zwrot "Hello You" nie jest zwykłym przywitaniem. W ten sposób Joe Goldberg, główny bohater, a zarazem prześladowca, witał się ze swoimi ofiarami.

W marcu z kolei na Instagramie Sary pojawił się post, z którego mogliśmy dowiedzieć się, że w czerwcu ekipa odpowiedzialna za produkcję będzie dopracowywać wszystkie szczegóły techniczne. To była już ewidentna informacja dla fanów, że premiera trzeciego sezonu zbliża się wielkimi krokami.

Pierwszy sezon serialu "You" pojawił się we wrześniu 2018 roku. Drugi miał swoją premierę w grudniu 2019 roku. To oznacza, że na nadejście nowych odcinków widzowie musieli poczekać, aż dwa lata. Zapowiada się interesująca jesień na Netfliksie.