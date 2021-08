Serial "BrzydUla" od poniedziałku ponownie pojawi się w naszych domach. Wiemy, co wydarzy się po wakacyjnej przerwie.

Zobacz wideo Julia Kamińska o drugiej serii serialu „BrzydUla". Czy faworyzuje niektórych aktorów?

Bożenka zrobi furorę podczas pokazu kolekcji rozwodowej

W 155. odcinku serialu "BrzydUla" pracownicy Febo & Dobrzański będą przygotowywać się do pokazu mody, organizowanego przez projektantów firmy - duet MiroSławo (w tych rolach Rafał Mohr i Piotr Rogucki). W pewnej chwili okaże się, że modelka będzie mieć na sobą złą sukienkę. Na szczęście artystów z opresji uratuje Bożenka, czyli Paulina Kondrak, która pojawi się z odpowiednią kreacją. Ale to nie koniec przygód bohaterów "BrzydUli". Bożenka odegra w trakcie pokazu znacznie większą rolę… i przejdzie ogromną metamorfozę.

Od początku drugiej części "BrzydUli", Bożenka była stylizowana na barwną, nietypową postać. Burza blond loków, szybki romans z Adamem Turkiem, a do tego ogromna pewność siebie - kuzynkę Maćka niewiele łączy od początku z Ulą. Mimo to przejdzie podobną do niej przemianę. W jednym z najnowszych odcinków Bożenka przejdzie metamorfozę, zostanie zatrudniona jako modelka i trudno będzie rozpoznać w niej "starą" wersję.

"BrzydUla" 2 wraca na antenę w jesiennej ramówce TVN7

Co czeka nas po wakacyjnej przerwie? Przede wszystkim sekretny romans! Ula i Marek w końcu się pogodzą, a nawet wrócą do siebie i spędzą wspólnie noc. Później jednak kryzys w firmie F&D ponownie rozdzieli kochanków. Marek wyjedzie z Warszawy i ruszy do Włoch... do Pauliny. Tymczasem w biurze pojawi się przystojny PR-owiec, który spróbuje wyprowadzić firmę z dołka. Czy na horyzoncie pojawią się kolejne problemy?

Nowe odcinki "BrzydUli" pojawią się już od poniedziałku, 30 sierpnia o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Serial będzie emitowany od poniedziałku do czwartku, a kolejne odcinki będą dostępne także na platformie Player.pl.