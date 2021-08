"Taniec z Gwiazdami". Najbardziej "gwiazdorska" edycja ze wszystkich? [UCZESTNICY, PREMIERA]

"Taniec z Gwiazdami" w ostatnich latach dostarczał już coraz mniej emocji - głównie dlatego, że wydaje się, że wszystkie dostępne gwiazdy już się w Polsce skończyły i zostały tylko nazwiska z drugiej ligi. Tymczasem jesienią 2021 Polsat postanowił udowodnić, że wciąż jeszcze da się znaleźć osoby, które poniosą program. Kogo tym razem zobaczymy na parkiecie?

"Taniec z Gwiazdami" - uczestnicy

W ostatnich tygodniach Polsat powoli odkrywał karty i prezentował kolejne nazwiska, dołączające do tegorocznej edycji show. Jakie pary zobaczymy?

Jeśli spojrzeć na to, z jakimi partnerami tańczą w tym roku gwiazdy, to najwięcej zwycięstw w programie do tej pory zaliczył Stefano Terrazzino - kryształową kulę zdobył wspólnie ze swoimi partnerkami aż cztery razy. Czy w 2021 uda mu się powtórzyć ten sukces - to się dopiero okaże. Stefano i zwycięstwa oddziela już kilka lat, być może będzie miał ochotę na wielki powrót, co z sympatyczną Izabelą Małysz może okazać się realne.

"Taniec z Gwiazdami" - jury

12. edycja programu to również zmiany w składzie jury. Do przyznających punkty sędziów wraca czwarta osoba. Podobnie jak w ostatnich latach (z przerwą jednego sezonu) za stołem sędziowskim zobaczymy Michała Malitowskiego, będzie też naturalnie duet Andrzej Grabowski i Iwona Pavlović. Razem z nimi jako czwarty juror zasiądzie Andrzej Piaseczny, który na dobre pożegnał się z TVP.

"Taniec z Gwiazdami" - prowadzący

A to wciąż nie koniec zmian. Pierwszy raz show stawia na trzech prowadzących - w ostatnich latach byli to Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, jednak w tym roku dołącza do nich importowana z TVN Izabela Janachowska.

Ogłoszono też prowadzących program "Kulisy Tańca z gwiazdami" zaraz po emisji głównego odcinka show. Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski poprowadzą podsumowania i porozmawiają z gwiazdami na świeżo po każdym odcinku na antenie Polsat Cafe.

"Taniec z Gwiazdami" - kiedy pierwszy odcinek jesiennej edycji?

I tu czeka nas chyba największa zmiana ze wszystkich zmian w tej edycji. "Taniec z Gwiazdami" przenosi się w tym sezonie z piątku na poniedziałkowe wieczory. Najbliższy, pierwszy odcinek 12. edycji show zobaczymy w poniedziałek 30 sierpnia o godzinie 20.05 - oczywiście na antenie Polsat.

