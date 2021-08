Netlix zadbał o to, aby jesienne i zimowe wieczory filmowe nie były nudne. Kinomaniacy z całą pewnością nie będą mieli powodów do narzekania. Już niebawem na platformie zadebiutują między innymi długo wyczekiwane produkcje z udziałem największych gwiazd Hollywood. Przygotujcie się na dużą dawkę dobrej rozrywki z udziałem Leonardo DiCaprio, Dwayne'a Johnsona i Benedicta Cumberbatcha.

REKLAMA

Jeszcze tylko chwila do finału "Domu z papieru". Kto dołączy do obsady?

Jakich premier możemy spodziewać się na Netfliksie w ostatnich miesiącach 2021 roku?

Na początku września pojawi się film "Worth". W głównych rolach wystąpią Michael Keaton i Stanley Tucci. Jest to historia dwóch prawników, którzy mają opracować system wypłaty rekompensat dla rodzin ofiar zamachów z 11 września 2001 roku. Czy początkowy cynizm adwokatów przerodzi się we współczucie, gdy główni bohaterowie poznają rodziny ofiar zamachu? Przekonamy się o tym już 3 września.

"Szpak"

17 września na Netfiksie pojawi się "Szapk". Ten komediodramat opowiada historię pogrążonej w żałobie Lilly (w tej roli zobaczymy Melissę McCarthy), która walczy z broniącym swojego terytorium szpakiem o kontrolę nad własnym ogrodem. Główna bohaterka, nieoczekiwanie odnajdzie wewnętrzny spokój i zdobędzie się na odwagę, aby uzdrowić swoje relacje z bliskimi.

"Zemsta rewolwerowca"

W listopadzie na szczególną uwagę zasługują dwa tytułu. Jeżeli lubicie westerny to propozycja, która pojawi się na początku miesiąca będzie idealna dla was. 3 listopada swoją premierę będzie miał film "Zemsta rewolwerowca", który opowiada historię bandyty imieniem Nat Love. Bohater, dowiedziawszy się, że jego śmiertelny wróg Rufus Buck opuścił więzienie, zbiera ekipę i poprzysięga zemstę. Do jego kompanów należą: była kochanka Stagecoach Mary i jej dwaj pomagierzy-krewki Bill Pickett i szybkoręki Jim Beckwourth.

"Czerwona nota"

W połowie miesiąca odbędzie się premiera długo wyczekiwanego filmu akcji z udziałem Gal Gadot, Dwayne'a Johnsona i Ryana Reynoldsa. "Czerwona nota" opowiada historię agent Interpolu, który namierza najbardziej poszukiwanego złodzieja dzieł sztuki. Produkcja jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku nie tylko ze względy na gwiazdorską obsadę, ale również na fakt, że określana jest mianem najdroższego oryginalnego filmu, jaki do tej pory powstał na Netfliksie. Zatem szykujcie wolny wieczór 12 listopada, bo zapowiada się całkiem niezły film.

"The Power Of The Dog"

W grudniu pojawią się filmy, w których zobaczymy największe gwiazdy światowego kina. Na początku miesiąca (1 grudnia) odbędzie się premiera "The Power Of The Dog". W rolach głównych wystąpią Benedict Cumberbatch i Jesse Plemons. Fabuła opowiada o losach dwóch braci, którzy są właścicielami dużego rancza w Montanie. Potajemny ślub jednego z nich z miejscową wdową sprawia, że główni bohaterowie staną przeciwko sobie. Ta sytuacja sprawia, że ich życie zacznie się komplikować.

"Don't Look Up"

Na Święta Bożego Narodzenia Netfilx postanowił podarować widzom całkiem niezły prezent filmowy. 24 grudnia odbędzie się premiera komedii "Don't Look Up". Jest to opowieść dwójki astronomów, którzy wyruszają w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość, że w ciągu sześciu miesięcy w Ziemię uderzy meteor. Niestety, nikt nie chce im uwierzyć. W filmie zobaczymy gwiazdy światowego kina: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, a także Cate Blanchett. Autorem scenariusza, reżyserem, a także współproducentem filmu jest Adam McKay, laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu "Big Short".