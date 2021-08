TVP na jesień - po odrobinie dla wszystkich, ale mało dla miast

TVP tej jesieni postawiła na swoje własne sprawdzone formaty, które z każdym sezonem cieszyły się niemalże niesłabnącą popularnością. Do tego dochodzą kontynuacje seriali ("Barwy szczęścia", "M jak miłość", "Klan", "Wojenne dziewczyny") ze szczyptą nowości w postaci "Remizy". Ale wisienką na tym dość powtarzalnym i wyblakłym torcie ma być podkradziony TVN format "You Can Dance".

TVP wyciąga nieco rękę po wielkie miasta, które szczególnie lubią "The Voice of Poland" i lubiły też przed laty "You Can Dance". Jednak oferta Telewizji Polskiej nie jest skierowana do "warszawki". Nie ma w niej urągających ludzkiej inteligencji para-dokumentów, które ogląda się świadomie jako guilty pleasure. Będą za to wciągające jak bagno tureckie (a także ukraińskie i rosyjskie) seriale i teleturnieje, które znamy od kilkudziesięciu lat. Nie ma tu szału, nie będzie żadnych zaskoczeń, ale... czy to źle? Generalnie tego właśnie chcą ludzie, co więcej, oferta zagranicznych produkcji, które ostatnio pokochali Polacy, jest naprawdę bogata, i kiedy tylko skończy się jeden sezon czegoś tureckiego, na jego miejsce wskoczy kolejna opcja z Ukrainy.

Z nowym sezonem wraca uwielbiany "Rolnik szuka żony", który w swojej kategorii nie ma właściwie żadnej konkurencji - jeśli zatem w niedzielny jesienny wieczór planujecie włączyć telewizję, to będziecie mieli do wyboru albo kabarety, albo "Rolnika", albo gotowanie. Choć z jakiegoś powodu kabarety też cieszą się sympatią widzów, to jednak nie mam wątpliwości, że to spokojny i sielski "Rolnik" wygra pod względem liczby widzów.

Widać jasno, że widz TVP jest zupełnie innym odbiorcą, niż ten z TVN. Żaden z oferowanych seriali nie jest w stylu "wielkomiejskie beton i szkło", który tak bardzo szanuje TVN. Programy rozrywkowe w środku dnia również nie wyglądają, jakby z tych kilku miliardów złotych przelewu na konto TVP przeznaczono choćby kilkadziesiąt tysięcy na odświeżenie zmurszałej scenografii. Tylko "You Can Dance" i "The Voice of Poland" sięgają nieco szerzej, ale czy sobie poradzą? "The Voice" ma spore szanse pokonać "Mam talent!" w sobotni wieczór, ale "You Can Dance" konkurować będzie z obsadzonym gwiazdami od góry do dołu "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsatu.

Polsat, obok całej tej wojny między TVN a TVP, krok po kroku, ogłaszał kolejne gwiazdy, które zdecydowały się na współpracę ze stacją. Jednak ze względu na toczący się obok bardzo medialny pojedynek, transferami do Polsatu żyliśmy stosunkowo krótko. A tymczasem to Polsat tak naprawdę zgromadził pod swoimi skrzydłami to, co Polacy kochają miłością absolutną - gwiazdy. I to nie takie byle jakie, które występowały w ostatnich "Tańcach z Gwiazdami", co do których często pojawiało się pytanie "a kto to w ogóle jest". Tym razem nie ma wątpliwości, że Polsat zainwestował w twarze, które mają tej jesieni dać stacji zwycięstwo - przynajmniej jeśli chodzi o oglądalność w dwa, może trzy dni.

Dwa najważniejsze pod tym względem programy to oczywiście "Taniec z Gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". I chyba pierwszy raz od kilku lat te dwa programy będą mogły się naprawdę pochwalić dużymi nazwiskami, a nie jednym czy dwoma na każdy z nich. Gwiazdorsko jesień naprawdę należy do Polsatu, i nie zmieni tego żaden transfer Egurroli do TVP, czy nowy "season tap madl".

Będzie też naturalnie kontynuacja "Love Island. Wyspy miłości", bezpośredniej konkurencji "Hotelu Paradise" - jednak w przeciwieństwie do TVN, Polsat program pokaże na swoim głównym kanale, a nie na kanale-siostrze o mniejszej widowni.

A co w TVN? Wbrew "fantastycznej" ramówce... również niewiele nowego

TVN nie udaje nawet, że będzie próbował sięgnąć po szerszą, niż wielkomiejska, widownię. Ramówka pokazała też jasno, że stawia na swoją drugą, internetową nogę. To o tyle jedyny słuszny ruch, że przyszłość polityczna dla tej stacji maluje się nieszczególnie "fantastycznie" (słowo to padło w czasie konferencji ramówkowej kilkadziesiąt razy z ust różnych osób, serio).

W TVN zobaczymy to, co zna i lubi duże miasto. Będzie znęcanie się nad modelami i modelkami w "Top Model", choć ostatni sezon trudno będzie przebić pod względem "dziania się". Wraca "Mam talent!" z "nowym" jurorem i "nowym" prowadzącym - w przypadku tego ostatniego szczególnie widać ukłon w stronę widzów TVN24, kochających "Szkło kontaktowe". Będzie nieco już mdła po tylu edycjach konkurencja w "MasterChef", zaś w TVN7 znajdziemy (oczywiście) zanzibarskie plaże "Hotelu Paradise".

TVN w tym sezonie ma nadzieję przyciągnąć widzów wyjątkowo bardziej fabułą, niż rozrywką - ostatecznie przeklinającą Magdę Gessler niby można oglądać w 7835673 sezonie, ale już "Top Model" i "Mam talent!" zwyczajnie się przejadły. Jednak nadal będzie to fabuła dostępna głównie w Playerze (od jakiegoś czasu wyłącznie płatnym).

Krótko mówiąc, walkę stacji o widza tej jesieni można określić jako walkę między trzema plemionami. Polsat byłby plemieniem gwiazdorskim, z generalnie niewielką ofertą, bo też i nie bardzo ma tyle czasu ekranowego na jedynym dostępnym kanale, żeby poszaleć. TVN to zdecydowanie plemię mieszczan lubiących to, co znane i czujących się nieco lepiej, niż pozostali. TVP tymczasem będzie bardzo licznym plemieniem "średniaków", którym nie imponuje ani gwiazdorski blichtr, ani warszawskie wieżowce.

Nie będę was przekonywać, która ze stacji zaoferuje wam lepsze wieczory. To Wy jesteście Władcami Pilotów i to wy zdecydujecie, kto będzie was bawił po godzinie 20. Pewne jest jedno - pod względem rozrywki jesień naprawdę zapowiada się całkiem nieźle i chyba pierwszy raz od dawna w każdym dniu tygodnia bez wyjątku każdy znajdzie sobie coś, co dostarczy mu czystego odmóżdżacza. Szkoda tylko, że kiedyś wybieraliśmy pomiędzy dobrymi filmami, a teraz skazani jesteśmy na show.