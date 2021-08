Ósma edycja programu "Rolnik szuka żony" pojawi się na ekranach w niedzielę 19 września. Kilka miesięcy temu zaprezentowano sylwetki rolniczek i rolników, którzy zgłosili się do produkcji, by za pośrednictwem telewizji znaleźć miłość. Szansę dostało pięcioro z nich. Wreszcie ujawniono, kto cieszył się powodzeniem i otrzymał najwięcej listów. Oto ci, którzy na naszych oczach będą szukać prawdziwego uczucia.

"Rolnik szuka żony". Kogo zobaczymy w ósmej edycji?

1. Stanisław

Jednym z bohaterów nowej edycji programu "Rolnik szuka żony" jest Stanisław. Ukończył studia we Wrocławiu, jednak wrócił na wieś, bo jak tłumaczył, to tu odnalazł swoje powołanie. 26-latek poza uprawą warzyw pasjonuje się siatkówką i lotnictwem.

Pomagałem w gospodarstwie, odkąd skończyłem 14 lat. Brakuje mi stabilizacji. Od przyszłej partnerki oczekuję dojrzałości i zdecydowania. Nie wymagam, aby prowadziła ze mną gospodarstwo - wyznał w odcinku zerowym.

2. Kamila

Kamila ujęła widzów urodą i przedsiębiorczością. Po emisji zastanawiano się, dlaczego taka kobieta jak ona, musi szukać uczucia w programie. Na co dzień zajmuje się uprawą pieczarek.

Mam przyjaciół i rodzinę, ale brakuje mi bliskości i więzi z mężczyzną. Przez ostatnie trzy lata skupiłam się na pracy, bałam się stracić niezależność, ale mam nadzieję, że spotkam bratnią duszę - mówiła przed kamerami.

Wielu uważało, że powinna złączyć się ze Stanisławem.

3. Elżbieta

Elżbieta jest kolejną rolniczką, którą zobaczymy w najnowszej edycji. To pierwsza taka sytuacja w historii, kiedy do głównej części programu dostały się dwie kobiety. Samodzielnie prowadzi ekologiczną plantację truskawek, uwielbia pracę w ogrodzie, a do roślin ma naprawdę dobrą rękę. Kobieta ma za sobą trudne doświadczenia. Jej poprzedni partnerzy nadużywali alkoholu.

4. Kamil

Do programu zgłosił się także 23-letni Kamil. Mężczyzna po śmierci dziadka poświęcił się pracy w gospodarstwie i specjalizujące się w uprawie traw nasiennych kwalifikowanych oraz zbóż. Nie ukrywa, że liczy na to, że przed kamerami pozna przyszłą żonę, z którą z czasem doczeka się dzieci.

Od pewnego czasu myślę o założeniu rodziny. Trochę już osiągnąłem, ale nie mam najważniejszego, czyli miłości. Krótkie związki się zdarzały, ale to nie było to. Chcę wychować dzieci w wierze i wziąć ślub kościelny. Czuję, że jest to możliwe - stwierdził Kamil.

5. Krzysztof

Bohaterem najnowszej edycji będzie także 55-letni Krzysztof, który trzy lata temu rozstał się z żoną. Nadal jednak wierzy, że uda mu się odnaleźć miłość. Kto wie, może to właśnie w programie znów się zakocha? Co o sobie mówi Krzysztof?

Jestem życiowym optymistą. W środku czuję się bardzo młodo, jestem energicznym człowiekiem – stwierdził Krzysztof. I dodał: Brak mi drugiej połówki. Strasznie przeżyłem zdradę, teraz zależy mi na zaufaniu i szczerości.

Poniżej możecie zobaczyć wszystkich uczestników ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony".

Już od września będziemy towarzyszyć w poszukiwaniu miłości - czytamy na Facebooku programu.

Będziecie oglądać?