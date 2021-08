W programie nie dała po sobie poznać, że ma talent muzyczny. Teraz ma okazję pokazać go całemu światu. Mowa o Bogusi Brzezińskiej z trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Nagrała ona piosenkę promującą reality show. Nowa melodia będzie przygrywać w czołówce i na końcu programu.

"Hotel Paradise 4". Program zaskoczy nową czołówką i piosenką

Jak to się stało, że Bibi, finalistka poprzedniego sezonu, znalazła się w studiu nagraniowym? Opowiedziała o tym portalowi Przeambitni.pl.

Pewnego pięknego dnia dostałam telefon, czy jestem tym zainteresowana i oczywiście moja odpowiedź niezależnie od wszelakich planów była od razu na tak. Bardzo spodobał mi się ten pomysł. Ta piosenka jest nie tyle o miłości, co o dążeniu do celu, wiary w siebie i marzenia. Jest właśnie sfokusowana na marzeniach - powiedziała Bibi w wywiadzie.

Utwór nosi tytuł "Raj mi daj". Do piosenki został także nagrany teledysk, który swoją premierę na Youtubie miał w środę 25 sierpnia. Świeżo upieczona wokalistka przyznała też, że udział w nagraniach był dla niej kolejną przygodą, ponieważ klip był nagrywany na Zanzibarze. Mogła więc wrócić na rajskie plaże i zagrać w teledysku, ale i skorzystać nieco z pięknych okoliczności przyrody. Druga część teledysku została nagrana w studiu. Bibi śpiewa bowiem w duecie. Drugi głos to Kamil Bijoś. Muzykę stworzyli gitarzyści zespołu IRA - Sebastian Piekarek, Marcin Limek i Piotr Konca. Autorem tekstu jest Wojciech Byrski. Poprzednia piosenka promująca program to "Oto raj" w wykonaniu Soni Szklanowskiej. Widzowie nie usłyszą jej już w nowym sezonie.

"Hotel Paradise 4" z nową piosenką zadebiutuje na antenie TVN7 już 30 sierpnia o godzinie 20:30. A wam jak podoba się utwór zaśpiewany przez Bogusię?