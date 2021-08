Po miesiącach oczekiwań i domysłów, co wydarzy się w kolejnej odsłonie przygód superbohatera granego przez Toma Hollanda, wierni fani nareszcie doczekali się oficjalnej zapowiedzi. Sony opublikowało pierwszy zwiastun filmu "Spider-Man: No Way Home".

"Spider-Man: No Way Home". Czego możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie filmu?

W najnowszym filmie główny bohater Peter Parker musi zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń z końcówki "Spider-Man: Far From Home", w której Mysterio zdradził jego tożsamość całemu światu, co bardzo niekorzystnie odbiło się na życiu Parkera i jego najbliższych. Mężczyzna prosi o pomoc w rozwiązaniu tego problemu Doktora Strange'a granego przez Benedicta Cumberbatcha. Strange ma sprawić, by świat zapomniał, że Parker jest Spider-Manem. Niestety życzenie Petera ma swoje konsekwencje. Zaklęcie dotyka również multiwersum, co przywoła kilku znajomych złoczyńców Spider-Mana z przeszłości.

Dlaczego Sony zdecydowało się tak szybko pokazać oficjalny zwiastun?

Nieoczekiwanie kilka dni temu do sieci trafił nieoficjalny zwiastun filmu. Wideo, które zdążyło okrążyć cały internet, było fałszywe. Wytwórnia Sony bardzo szybko zareagowała na ten incydent i zaczęła błyskawicznie usuwać każdą udostępnioną kopię. Było to jednak całkiem sprytne zagranie, ponieważ takie podejście podgrzało atmosferę i jeszcze bardziej nakręciło chęć fanów do obejrzenia najnowszego filmu o przygodach Petera Parkera.

Kiedy odbędzie się premiera "Spider-Man: No Way Home"?

Film trafi do kin tuż przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 17 grudnia 2021 roku. Za reżyserię filmu "Spider-Man: No Way Home" odpowiada Jon Watts. W filmie poza Tomem Hollandem, który ponownie zagra Petera Parkera, wystąpią również Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei, Zendaya oraz wielu innych świetnych aktorów.

Jak podoba wam się oficjalny zwiastun? Zachęcił was do obejrzenia kolejnych przygód Petera Parkera?