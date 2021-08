Znamy datę premiery finałowego sezonu "Domu z papieru". Kto dołączy do obsady serialu?

Netflix zapowiedział, że już 3 września ukaże się pierwsza połowa finałowego sezonu "Domu z papieru". Bohaterów czeka ciężkie wyzwanie i masa przygód. Jak na razie możemy zobaczyć pierwszy zwiastun.

Zobacz wideo "Dom z papieru". Zwiastun 1. połowy 5. części

Netflix zdecydował się podzielić finał "Domu z papieru" na dwie części. Álex Pina - showrunner tłumaczy to faktem, że przez rok myśleli jak w odpowiedni sposób zakończyć losy bohaterów. Twórcy hiszpańskiego hitu uznali, że przez pierwsze pięć odcinków skupią się na tym, z czym aktualnie muszą zmierzyć się bohaterowie. 3 grudnia dowiemy się, jak przeżywali wszystkie wydarzenia i jakie uczucia im towarzyszyły.

Kogo zobaczymy w piątym sezonie "Domu z papieru"?

Oprócz stałych bohaterów na planie zagościła masa nowych twarzy. Są to cenieni aktorzy, których zna wiele osób. Pojawi się między innymi Miguel Ángel Silvestre i Patrick Criado, który dostał nominację do nagrody Goya za rolę w "Wielkiej hiszpańskiej rodzinie" i Życie bez pozwolenia". Ku zawiedzeniu fanów nie zobaczymy. Criado wcieli się w rolę jego syna - Rafaela. Jest on zupełnym przeciwieństwem ojca i nie chce być jak on. W rolę utraconej przez Tokio miłości wcieli się Silvestre. To właśnie z René przeprowadzała pierwsze napady, odkrywała świat i cieszyła się życiem.

Jakie losy czekają bohaterów?

Twórcy serialu dołożyli wszelkich starań, aby zakończenie było mocne. Postawili bohaterów przed ostatnim zadaniem, które może mieć za sobą nieodwracalne skutki. Pułkownik Tamayo przygotowuje szturm wojskowy na Hiszpański Bank. Sytuacja gangu jest w tej chwili niepewna i wygląda na to, że ich koniec jest bliski. Szykuje się wiele brutalnych scen i ciężkich decyzji.

Spędziliśmy prawie rok, obmyślając, w jaki sposób rozbić grupę. Jak zapędzić Profesora w kozi róg. Jak stworzyć sytuacje o nieodwracalnych dla wielu postaci skutkach. W ten sposób powstała piąta część "Domu z papieru". Wojna wkroczy na ekstremalny i brutalny poziom, ale będzie to również najbardziej imponujący i emocjonujący sezon - powiedział Álex Pina o finale serialu.

Czy uda się położyć kres działaniom Profesora? Jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnim zadaniem i co czeka ich dalej? Na te pytania odpowiedź poznamy już we wrześniu.