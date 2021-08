W 2019 roku wprowadzono w "Top Model" tzw. złoty bilet. Nagrodzona nim osoba nie musiała brać udziału w bootcampie. Od razu po castingu mogła się wprowadzić do domu modelek i modeli. Natomiast w poprzedniej edycji po raz pierwszy wręczono srebrny bilet. Co oznacza to wyróżnienie?

"Top Model". Czym jest srebrny bilet?

Znalezienie się w domu modeli i modelek w "Top Model" wiążę się z kilkoma etapami, które możemy oglądać w telewizji. Najpierw są castingi - na początku kandydat wysyła zgłoszenie i wizytówkę w formie wideo, a później wybrane osoby muszą stawić się na castingu w studiu. Kolejny etapem jest bootcamp, w którym muszą radzić sobie z zadaniami pod okiem jurorów. Następnie ci wybierają grupę, która ostatecznie znajdzie się w domu modelek i modeli.

Gdy kandydat zrobi na jurorach ogromne wrażenie, mogą mu przyznać złoty albo srebrny bilet. Ten pierwszy oznacza automatyczne znalezienie się w domu modeli i modelek, z kolei ten drugi sprawia, że osoba, która otrzyma najwięcej głosów od widzów, zakwalifikuje się na bootcamp i nie musi brać udziału w castingu w studiu.

"Top Model". Srebrny bilet - kto go otrzymał?

W czerwcu dowiedzieliśmy się, że srebrny bilet do "Top Model" otrzymała Anna Szczepańska, którą do głosowania nominował Michał Piróg. Jej kandydatura szybko zaczęła wzbudzać kontrowersje. Zarzucono jej znajomości w show-biznesie i przyjaźnie z influencerami - nic jednak w tym dziwnego, bo pracuje przy produkcji teledysków muzycznych. Dawniej działała też jako modelka i dzięki programowi chciałaby do tego wrócić.

Co jeszcze wiemy o uczestniczce programu? W zgłoszeniu, które wysłała do programu "Top Model" dziewczyna przyznała, że ma 30 lat, waży 58 kg. Mierzy 183 cm, a jej wymiary to 87/63/90.

