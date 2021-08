Ręka w górę, kto jest fanem kultowego serialu "Gossip Girl"? Fani zapewne doskonale wiedzą, że premiera nowej "Plotkary" ukazała się na platformie HBO Max 8 lipca. Jesteście ciekawi czy ktoś ze starej ekipy pojawił się w kontynuacji serialu? Zdradzamy nawiązania do oryginalnej "Gossip Girl".

"Plotkara" powraca na ekrany w zupełnie nowej odsłonie. Kiedy premiera?

Zobacz wideo "Plotkara" wraca - jest zwiastun serialu HBO

"Plotkara" po raz pierwszy pojawiła się na ekranach telewizorów w 2007 roku. Serial powstał na podstawie serii powieści o tym samym tytule, których autorką jest Cecily von Ziegesar. Fabuła opowiada o skandalicznym życiu uczniów prywatnej szkoły na Upper East Side w Nowym Jorku. Widzowie od samego początku pokochali głównych bohaterów i z zapartym tchem śledzili ich losy. Każdy sezon pokazywał rozwój relacji jednej z głównych bohaterek Blair z Chuckiem, a także rozkwit romansu Sereny z Danem. Serial został zakończony na szóstym sezonie, w którym widzowie dowiedzieli się, kto jest tytułową plotkarą.

Plotkara 2.0 nadciąga. Czy w serialu pojawią się aktorzy z poprzedniej odsłony?

Niestety musimy zapomnieć o Serenie i Blair. Na otarcie łez mamy jednak dobrą wiadomość - niezmiennym elementem pozostał głos narratora serialu. W tej roli ponownie usłyszeliśmy aktorkę Kristen Bell, bez której słynne słowa "You know you love me. XOXO, Gossip Girl" albo "Hello, Upper East Siders" nie byłyby tym samym.

Nowa "Plotkara" będzie dopasowana do obecnych czasów

W odświeżonej odsłonie serialu "Plotkara" pojawiają się całkowicie nowi bohaterowie. Produkcja jest dopasowana do otaczającej nas rzeczywistości, ponieważ w dużej mierze skupia się na zagadnieniach takich jak social media oraz ich wpływ na nasze życie. Jak zaznaczył producent serialu, Joshua Safra, który również współtworzył oryginalną wersję serialu "Gossip Girl", różnica między starą i nową wersją polega w dużej mierze na odmienności charakterów bohaterów.

Jakie nawiązania do starej "Plotkary" czekają na widzów w odświeżonej wersji serialu?

Do tej pory zostało wyemitowanych sześć odcinków nowej "Gossip Girl". Łącznie zobaczymy dwanaście epizodów, a całość została podzielona na dwie części. Pozostałe odcinki ukażą się w listopadzie 2021 r.

Niezmiennie główni bohaterowie spotykają się na schodach The Metropolitan Museum of Art i mają dosyć luźny stosunek do szkolnych mundurków. Oczywiście kochają dramy i plotki - w tej kwestii nic się nie zmieniło.

Mimo braku znanych bohaterów już w pierwszym odcinku czeka na widzów scena, która od razu kojarzy się z poprzednią wersją serialu. Jedna z bohaterek, Kate Keller, jedzie metrem do pracy. Ujęcie do złudzenia przypomina Serenę van der Woodsen wracającą pociągiem do Nowego Jorku po nagłym zniknięciu z miasta. Kolejnym nawiązaniem do poprzedniej "Plotkary" jest strój Kate, obie bohaterki są podobnie ubrane.

Pozostając przy pierwszym odcinku, możemy odnaleźć kolejne nawiązania. Pojawiają się one przede wszystkim w dialogach prowadzonych przez aktorów, w których wspominani są bohaterowie z poprzedniej wersji. W jednej z rozmów w pokoju nauczycielskim poruszony jest również temat "Plotkary", która działała w czasie, gdy jedna z nauczycielek sama była w tej szkole uczennicą.

Twórcy serialu zdecydowali się na ciekawe nawiązania do przeszłości

Jednym z najbardziej zaskakujących powrotów do przeszłości okazuje się Milo Sparks. Czy nazwisko tego bohatera coś wam mówi? Być może pamiętacie, jak Georgina Sparks próbowała wrobić Dana Humphreya, wmawiając mu, że jest ojcem jej dziecka? Oczywiście okazało się, że ktoś inny nim jest, a dokładniej Rosjanin o imieniu Sergè. Tak więc dziesięcioletni Milo - syn tychże bohaterów, pojawia się w czwartym odcinku.

Piąty odcinek to wystawne przyjęcie organizowane w Halloween w Hotelu Plaza i ukłon w stronę Blair i Sereny. Bohaterki Pippa i Bianca, na imprezę przyszły przebrane za postacie z poprzedniej "Plotkary", ponieważ jak same stwierdziły - "nie ma większych ikon niż one".

Jakie jeszcze nawiązania czekają na widzów w tym odcinku? Otóż na wspomnianym przyjęciu pojawia się postać z oryginalnej obsady - Nelly Yuki. Z pewnością pamiętacie, jak Blair próbowała zniszczyć ją przed kluczowymi egzaminami. W szóstym sezonie Nelly wróciła jako dziennikarka "Women's Wear Daily". W nowej wersji serialu widzowie mogą zobaczyć, że dalej świetnie sobie radzi w tym zawodzie.

Co sądzicie o nowej odsłonie kultowej "Plotkary"?