Stacja TVP właśnie ogłosiła, że Maryla Rodowicz będzie trenerką w trzeciej edycji "The Voice Senior". Poznaliśmy więc już pełny skład jurorski, w którym nie zobaczymy dwójki artystów z poprzedniej odsłony show.

Maryla Rodowicz jurorką w "The Voice Senior"

Nowymi jurorami w trzeciej edycji show w TVP "The Voice Senior" będą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Obok nich na fotelach zasiądą dwie osoby z poprzedniego składu - Alicja Majewska i Witold Paszt.

Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski dołączyli do Alicji Majewskiej i Witolda Paszta w nowej odsłonie "The Voice Senior" - czytamy w poście na stronie TVP.

Z "The Voice Senior" pożegnali się natomiast Izabela Trojanowska i Andrzej Piaseczny. O zwolnieniu drugiego z nich spekulowano od dawna. Wszystko zaczęło się w styczniu, gdy w sieci znalazło się nagranie z urodzin wokalisty, na których wykrzykiwał hasła świadczące o - delikatnie mówiąc - niechęci wobec PiS. A jak wiadomo, publiczna telewizja ma z nimi sporo wspólnego. Spekulowano więc, kto zajmie miejsce "Piaska".

Teraz już wiadomo, że będzie to Maryla Rodowicz, która podobno już dwa lata wcześniej miała znaleźć się na tym stanowisku. Trwały wówczas rozmowy z produkcją, jednak nie dotarli do kompromisu w kwestii wynagrodzenia - artystka miała żądać aż 400 tysięcy złotych. Rodowicz jednak zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że owszem, produkcja kontaktowała się z nią w sprawie pracy przy "The Voice Senior", ale ona nie żądała takich pieniędzy.

Kiedy zobaczymy więc Marylę w nowej roli? Trzecia edycja ma być emitowana na przełomie 2021 i 2022 roku.