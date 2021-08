Netflix przygotował pięć ciekawych propozycji filmowych. Końcówka lata zapowiada się interesująco!

Dwie komedie romantyczne, bajka, horror i historia szalonej influencerki. To najnowsze propozycje, które znajdziecie na Netfliksie. Na te filmy warto zwrócić uwagę, szykują się ciekawe wieczory.

Nowa część "The Kissing Booth" już niebawem na Netfliksie! Znamy datę premiery

"The Kissing Booth 3" - kontynuacja opowieści o miłości i przyjaźni

Dla wszystkich wielbicieli komedii romantycznych mamy świetną wiadomość. 11 sierpnia odbyła się premiera trzeciej części "The Kissing Booth". Fabuła najnowszej odsłony filmu, bezpośrednio nawiązuje do wydarzeń znanych z poprzednich produkcji. Główna bohaterka filmu Elle Evans spędza z przyjaciółmi ostatnie lato przed wyjazdem do college'u. Dziewczyna staje przed ważną, życiową decyzją, czy dotrzymać dawno złożoną obietnicę i wybrać uczelnię, na którą wybiera się jej najlepszy przyjaciel Lee, czy przeprowadzić się na drugi koniec kraju ze swoim chłopakiem Noah? Jeżeli jesteście ciekawi, czyje serce złamała Elle, to koniecznie zajrzycie na Netfliksa.

"Nie uciekniesz od Miłości" - film, który trafił na pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie

Pozostając w klimatach komedii romantycznych czas na drugi film. "Nie uciekniesz od Miłości" to przyjemna, lekka opowieść o pięknej piosenkarce. Główna bohaterka doświadcza ciężkich chwil w swoim życiu - załamanie kariery i zawód miłosny. Pewnego dnia przyjmuje zlecenie - występ w ekskluzywnym kurorcie. Niestety okazuje się, że jej były narzeczony bierze tam ślub. W rolach głównych występują: Christina Milian, Jay Pharoah, Sinqua Walls.

"Karnawał" - poczuj klimat niesamowitej zabawy

Film opowiada historię Niny, która jest popularną influencerką. Gdy główna bohaterka odkrywa zdradę swojego chłopaka, postanawia pojechać do Salvadoru na karnawał razem z trzema przyjaciółkami i w ten sposób zapomnieć o byłym. Jak się okazuje, z tej przygody wyjdzie coś więcej niż tylko kilku nowych obserwujących. Na roztańczonych ulicach Salvadoru, dziewczyny na nowo odkryją wartość przyjaźni. Jeżeli macie ochotę poczuć klimat karnawału, to ten film jest zdecydowanie dla was.

"Vivo" czyli historia utalentowanego muzycznie kinkażu, który wyrusza w podróż życia, aby wypełnić swoje przeznaczenie

Na początku sierpnia na Netfliksie pojawiła się bardzo ciekawa propozycja dla całej rodziny. "Vivo" to animowany musical opowiadający o przygodach utalentowanego muzycznie kinkażu (znanego również jako "niedźwiedź miodowy" z lasu deszczowego). Tytułowy Vivo musi dostać się z Hawany do Miami, aby dostarczyć piosenkę do dawno utraconej miłości swojego ukochanego właściciela.

"Dom z koszmarów" - mrożąca krew w żyłach opowieść o nawiedzonym domu

Kolejna propozycja to zupełne przeciwieństwo poprzednich filmów. Jeżeli jesteście zwolennikami horrorów, to "Dom z koszmarów" będzie świetnym wyborem na wieczorny seans. Fabuła filmu opowiada historię młodej pary, która wprowadziła się do domu z wątpliwą przeszłością. Jak można się domyślać, krótko po przeprowadzce, nowi lokatorzy zaczynają doświadczać dziwnych i niepokojących wydarzeń. Główni bohaterowie bardzo szybko uświadamiają sobie, że dom ma bardziej niepokojącą historię, niż którykolwiek z nich przypuszczał.