W 413. odcinku "Milionerów" uczestniczka była bliska tego, by rozbić bank. Anna Wrona z Warszawy pięła się w górę po kolejnych pytaniach. Na kilka ostatnich odpowiadała już bez kół ratunkowych. To nie przeszkodziło jej, by dotrzeć do pytania za pół miliona złotych. Hubert Urbański do ostatniej chwili namawiał zawodniczkę do podjęcia ryzyka. Obstawiała dobrą odpowiedź, jednak postanowiła się wycofać.

"Milionerzy". Z czego odlane są złote medale olimpijskie? Uczestniczka straciła szansę na pół miliona

Pytanie za 500 tysięcy złotych kryło pewien haczyk.

Z czego odlane są złote medale olimpijskie?

A: ze złota

B: ze srebra

C: z brązu

D: z żeliwa

Pani Anna od początku miała prawidłowy tok myślenia. Skłaniała się ku odpowiedzi B.

I znowu jest tak, że mam mocną intuicję, ale przy takim stanie posiadania nie będę tego ryzykować. Kojarzę, że one nie są tak naprawdę złote, jest trochę domieszki złota. Wydaje mi się, że ona jest dodawana do srebra - powiedziała uczestniczka.

Kiedy wskazała odpowiedź B i chciała się wycofać, prowadzący Hubert Urbański próbował ją namówić na jeszcze chwilę namysłu i podjęcie ryzyka.

Ja jeszcze raz przeczytam ci to pytanie, a w międzyczasie, jak będziesz się zastanawiać, ja wypiszę czek na pół miliona złotych - powiedział gospodarz "Milionerów".

Jednak Hubert Urbański nie zdążył nawet wypisać sumy, podczas gdy uczestniczka ostatecznie zrezygnowała z dalszej gry. Pani Anna wygrała 250 tysięcy złotych. Jednak miała szansę na pół miliona. Odpowiedź B była poprawna. Medale olimpijskie odlewane są ze srebra i pozłacane warstwą czystego złota, która zawiera minimum sześć gramów cennego kruszcu. Jednym z powodów takiego rozwiązania jest kruchość czystego złota.