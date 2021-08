"Milionerzy" to program, który często zaskakuje nietypowymi pytaniami na etapie gry o wysokie stawki. Anna Wrona z Warszawy dobrnęła do poziomu 75 tysięcy złotych i do dalszej gry ruszyła bez kół ratunkowych. Pytanie za 125 tysięcy złotych było związane z popularną animacją - "Simpsonami". W tym przypadku opłacało się oglądać kultową kreskówkę.

"Milionerzy". Kto z serialowej rodziny Simpsonów nosi takie samo imię, jakie tradycja przypisuje genialnemu aojdzie?

W grze o 125 tysięcy złotych padło pytanie o słynną animację.

Kto z serialowej rodziny Simpsonów nosi takie samo imię, jakie tradycja przypisuje genialnemu aojdzie?

A: ojciec Barta

B: brat Lisy

C: syn Marge

D: brat Maggie

Pani Anna do pytania podeszła z dużym dystansem. Nie obawiała się sławnej serialowej rodziny.

Już myślałam, że będę się musiała wycofywać. Ale główny bohater chyba miał na imię Homer i był ojcem Barta - powiedziała uczestniczka.

Przez chwilę głośno myślała również nad pozostałymi wariantami, jednak stwierdziła, że zaryzykuje. W poprzednich pytaniach nie ufała do końca swojej intuicji, podpierając się kołami ratunkowymi. Tym razem uczestniczka poszła na całość, mimo że nie miała pewności.

Dobrze, tym razem nie będę się wahać i zaryzykuję - powiedziała i dodała: - Teraz miałam zdecydowanie więcej do wygrania niż do stracenia.

Postawiła na odpowiedź A, która okazała się poprawna. Pani Anna wygrała 125 tysięcy złotych. Ryzyko czasami się bardzo opłaca. "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:55 w TVN. Zobacz też: "Milionerzy". Do której ze stolic w linii prostej jest najdalej ze Szczecina? Odpowiedź nie była oczywista