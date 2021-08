"Milionerzy". Czym jest portugał? Stawka była wysoka. Czy ryzyko się opłaciło?

W "Milionerach" uczestnicy i widzowie byli już nieraz zaskakiwani. Ostatnio przydatna okazała się znajomość archaizmów. Tym razem również padło pytanie dotyczące dawnych czasów, choć określenie niczego nie zdradzało. Uczestniczka zaryzykowała, wybierając spośród czterech skrajnie różnych odpowiedzi. Czy jej się udało?

"Milionerzy". Czym jest portugał? Uczestniczka podjęła ryzyko za wysoką stawkę

Anna Wrona z Warszawy kontynuowała swoją grę z poprzedniego odcinka. Udało jej się dotrzeć do progu gwarantowanego, zachowując dwa koła ratunkowe. Uczestniczka chciała się upewnić i wykorzystała pół na pół. Kiedy zdobyła 40 tysięcy złotych, Hubert Urbański przeczytał pytanie za 75 tysięcy. To okazało się trudne.

Portugał to:

A: gniazdo w komputerze

B: moneta bita w Wilnie

C: kiedyś torba zakupowa

D: mieszkaniec Porto

Uczestniczka nie spotkała się wcześniej z tym pojęciem. Wstępnie odrzuciła odpowiedź D. Intuicja podpowiadała jej, że może chodzić o monetę.

Wydaje mi się, że jest to archaiczne słowo. Niczego tak naprawdę nie jestem bliska, ale moneta jest jedynym, co najbardziej mi się kojarzy z tym słowem - powiedziała uczestniczka.

Skorzystała z ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Choć ten też nie wiedział, intuicja podpowiadała mu tak samo jak zawodniczce. Pani Anna zaryzykowała i postawiła na odpowiedź B. Była to słuszna decyzja. Portugały były wybijane w Wilnie na zlecenie Zygmunta II, który naśladował w tym przypadku portugalskiego króla Manuela I. To właśnie on zapoczątkował wybijanie portugałów. Uczestniczka wygrała 75 tysięcy złotych i kontynuowała grę. Zobacz też: "Milionerzy". Jest hemopoetyczny. Nawet Hubert Urbański miał problem z przeczytaniem pytania. Co się pod nim kryje?