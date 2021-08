W 412. odcinku "Milionerów" szansę na grę dostała Anna Wrona z Warszawy. Bardzo dobrze poradziła sobie z pierwszymi czterema pytaniami, zachowując wszystkie koła ratunkowe. Piąte z dwunastu pytań okazało się nie lada zagadką. Nie było wiadomo, czy chodzi o medycynę, czy o poezję.

"Milionerzy". Jest hemopoetyczny. Co kryło się za pytaniem w grze o 10 tysięcy złotych?

Pytanie za 10 tysięcy złotych było tym, którego uczestniczka się nie spodziewała. Nawet Hubert Urbański miał lekkie problemy z przeczytaniem tego pojęcia.

Jest hemopoetyczny.

A: czerwony szpik kostny

B: żółty szpik kostny

C: tlenek żelaza

D: "Drwal" Michała Witkowskiego

Jak widać, warianty zawierały zagadnienia ze skrajnie różnych dziedzin. Pani Anna poczuła się zagubiona.

No tak, skończyły się pytania łatwe albo takie, które mi odpowiadają. "Hemo" kojarzy się na pewno z krwią, ale "poetyczny"... - myślała głośno uczestniczka.

Po chwili namysłu zdecydowała się jednak na skorzystanie z koła ratunkowego. Wykorzystała zamianę pytania. Jest to koło, które pojawiło się zamiast pomocy publiczności, od kiedy wprowadzono obostrzenia związane z pandemią. Od tamtej pory publiczność nie bierze udziały w nagraniach programu w studiu, a zamiast niej twórcy programu proponują właśnie zamianę pytania. Koło pomogło wybrnąć ze stresującej sytuacji. Ale co jest hemopoetyczne? Poza grą uczestniczka wytypowała odpowiedź C. Jednak gdyby na nią postawiła - przegrałaby sporo pieniędzy.

Poprawna była odpowiedź A. Hemopoetyczny jest czerwony szpik kostny. Pytanie było związane z pojęciem hemopoezy, która zachodzi właśnie w szpiku i jest procesem wytwarzania oraz różnicowania się elementów morfotycznych krwi. Dzięki niej tworzą się i dojrzewają m.in. komórki macierzyste. Zamiana pytania pomogła i pani Anna wygrała 10 tysięcy złotych bez wykorzystywania drugiego koła. A wy znaliście odpowiedź?