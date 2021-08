Gwiazdy serialu "Sex/Life" są parą również poza planem. Pokazali prywatne zdjęcia

Po wielkim sukcesie, jaki odniósł serial "Dark", jego twórcy zdecydowali się pójść o krok dalej. Jantje Friese i Baran bo Odar otworzyli własną firmę producencką działającą pod nazwą DARK WAYS. Postanowili tworzyć najwyższej jakości treści i sprzedawać je na światowe rynki. Znamy już tytuł jednego serialu - w 2022 roku ma ukazać się "1899". Wystąpią z nim największe gwiazdy Netfliksa.

Pośród aktorów kultowych seriali Netfliksa takich jak "Szkoła dla Elity" czy "The Rain" zobaczymy Macieja Musiała. Miał już okazję wystąpić w dwóch produkcjach tej platformy - "Wiedźminie" oraz "1983", gdzie był również producentem wykonawczym. Tym razem zobaczymy go w produkcji z międzynarodową obsadą.

"1899". O czym jest nowy serial Netfliksa?

Serial "1899" ma składać się z ośmiu odcinków i będzie opowiadał o losach imigrantów. Bohaterowie podróżują statkiem z Europy do Nowego Jorku. Reprezentanci różnych kultur i narodowości mają te same marzenia - pragną nowego, lepszego życia za granicą. Nieoczekiwany zwrot akcji następuje, kiedy bohaterowie napotykają na otwartym morzu statek uznawany za zaginiony od kilku miesięcy. Upragniona sielanka zamienia się w zagadkę i koszmar.

"1899" ma być wyjątkowym serialem. Scenarzystka, producentka i showrunnerka, Jantje Friese, zapowiada, że ma to być prawdziwie europejska produkcja. Udało się zaprosić największe gwiazdy Netfliksa takie jak: Andreas Pietschmann z serialu "Dark", Miguel Bernardeau ze "Szkoły dla Elity" i Clarę Rosager z "The Rain". Co ciekawe każdy z bohaterów ma mówić w swoim ojczystym języku - tego jeszcze nie było!

"1899" ma być kręcone w Studiu Babelsberg z wykorzystaniem ultranowoczesnej technologii LED-Volume. Oznacza to, że twórcy będą mogli wykorzystać wiele wirtualnych scenografii w oparciu o silnik gier. Technologia ta zezwala na dodanie efektów specjalnych już na planie filmowych.

Nie moglibyśmy zrealizować naszej wizji serialu bez współpracy z Netfliksem. Zbudowanie "Volume" było możliwe, ponieważ Netfliks zaangażował się w tę produkcję na bardzo wczesnym etapie, dzięki czemu serial "1899" stał się pionierską produkcją, zarówno w kontekście Niemiec, jak i całego regionu. Stworzona na potrzeby naszego serialu infrastruktura to niezwykle nowoczesna innowacja na niemieckim rynku produkcji filmowej, która może przynieść ogromne kreatywne korzyści filmowcom i innym twórcom na całym świeci - powiedział Baran bo Odar o "1899".

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Plan filmowy ruszył w tym roku, szacować więc możemy, że "1899" ukaże się na platformie Netfliksa w 2022 roku. Z aktualnych zapowiedzi wynika, że warto czekać.

