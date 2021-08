"The Voice of Poland" rusza jesienią w TVP. To już 12. edycja uwielbianego przez widzów show. Skład trenerów się powiększył.

"The Voice of Poland". Skład nowego jury budzi emocje

"The Voice of Poland" pojawi się jesienią w TVP2. Widzów czekają jednak spore zmiany. Trenerami tej edycji będą weterani programu, Tomson i Baron, którzy zasiądą na trenerskich fotelach już po raz dziesiąty. Zadebiutuje Sylwia Grzeszczak. Do show wraca legenda polskiej muzyki rockowej - Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska.

Wokalistka była jurorką i trenerką w drugiej, czwartej i piątej edycji programu. Szczególnie dobrze wspomina tę ostatnią, bo zwyciężyła wtedy jej podopieczna - Aleksandra Nizio. Po długiej przerwie diwa znowu pojawił się na scenie muzycznego talent show. Jak jej powrót oceniają internauci? Różnie.

Tylko nie Steczkowska! - piszą jedni.

Oooo, super skład, bo Marek i Justyna wrócili - dodają inni.

Zabraknie natomiast Michała Szpaka oraz Edyty Górniak. To właśnie za Michałem fani najbardziej rozpaczają.

Super trenerzy. Jednak dla mnie bez Michała Szpaka to już nie będzie ten sam "The Voice".

Super skład, ale bez Michała nie będzie to samo, mimo że się cieszę, że pan Marek wrócił. Tak to jest, jak ktoś wywala osobę, bo ma inne poglądy polityczne.

Gdyby był Michał Szpak zamiast Sylwii Grzeszczak, byłby skład idealny - pisali fani.

Michał Szpak był trenerem w "The Voice of Poland" od ósmej edycji, która wystartowała w 2017 roku. Oprócz niego jurorami byli wówczas jeszcze Andrzej „Piasek" Piaseczny, Maria Sadowska, a także Baron i Tomson z Afromental.

Przypomnijmy, że w fotelach jurorskich mogliśmy zobaczyć już także Kamila Bednarka, Margaret, Anię Dąbrowską, Nergala czy Kayah.