"The Kissing Booth 3" - kolejna część hitu Netfliksa. Kiedy premiera? Co wiemy o najnowszej części?

Kiedy w 2018 roku ukazała się pierwsza część "The Kissing Booth", nastolatki z całego świata oszalały! Netflix od początku wiedział, że trylogia jest skazana na sukces. Widzowie z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych perypetii Elle Evans.

Co czeka nas w "The Kissing Booth 3"?

Nieco niezdarna i roztrzepana bohaterka serii - Elle Evans, od razu zyskała sympatię widzów. Aż ciężko uwierzyć, że już 11 sierpnia zobaczymy ostatnią część "The Kissing Booth". Wróci stara obsada. W rolę Elle ponownie wcieli się Joey King, Jacob Elordi wystąpi jako Noah. Pojawi się także Joel Courtney, czyli Lee. To oni skradli serca fanów filmu!

To ostatnie wakacje Elle Evans przed wyjazdem do college'u. Czeka ją wiele poważnych decyzji. Musi się zastanowić, w którym mieście chce studiować. W końcu od zawsze planowała wyjazd ze swoim przyjacielem, jednak sprawy... nieco się pokomplikowały, kiedy u jej boku pojawił się Noah. Jak myślicie, kogo wybierze?

Wakacje większości nastolatków kojarzą się ze spokojnym wypoczynkiem wśród znajomych. To jednak nie w stylu głównej bohaterki. Elle Evans na pewno zagwarantuje nam masę śmiechu, a jak na razie możemy cieszyć się zwiastunem, który Netfliks opublikował na swoim kanale na YouTubie. Będzie typowa dla trylogii "The Kissing Booth" dawka kiczu i śmiech. Ale to przecież dobrze, prawda?

"The Kissing Booth", przypomnijmy, co działo się w poprzednich częściach

Zanim obejrzymy ostatnią część serii "The Kissing Booth", warto przypomnieć sobie poprzednie odsłony. Z początku zakazany romans między Noah a Elle przerodził się w poważne uczucie. Główna bohaterka bała się powiedzieć o swoim chłopaku najlepszemu przyjacielowi - Lee. Wiedziała bowiem, że cała sytuacja może się spotkać z ogromną krytyką ze strony chłopaka.

Elle Evans była bardzo szczęśliwa w związku, dopóki Noah nie wyjechał na studia. Druga część wiązała się z dużymi kryzysami w relacji głównych bohaterów i zazdrością. Noah poznał w szkole piękną dziewczynę, co dało do myślenia młodej partnerce. Elle postanowiła odwiedzić swojego chłopaka, jednak to, co znalazła w jego pokoju, bardzo ją zaniepokoiło. O mało nie doszło do rozstania!

Jak potoczą się ich losy w "The Kissing Booth 3"? Tego dowiemy się już 11 sierpnia.

