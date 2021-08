Już we wrześniu rusza 12. edycja tanecznego show Polsatu - "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Wśród gwiazd, które w tej odsłonie będą walczyły o Kryształową Kulę, jest Sylwia Bomba, która szerszej publiczności znana jest dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka pokazała, jak przygotowuje się do nowego wyzwania.

Sylwia Bomba ćwiczy przed udziałem w "Tańcu z Gwiazdami"

Uczestnicy najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" już trenują przed premierowym odcinkiem. Siódme pory na sali treningowej wylewa także Sylwia Bomba. Celebrytka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i na InsaStories podzieliła się z fanami ujęciami z treningu. Młoda mama najprawdopodobniej ćwiczyła akurat ramę. Na fotografii widać, jak w obu rękach trzyma krzesła i stara się przy tym utrzymać odpowiednią podstawę. Na jej ramionach znajdują się specjalne taśmy.

Tak, trzymam dwa krzesła. Tak, próbuję udawać, że to łatwe - śmiała się.

Sylwia Bomba Fot. Instagram/ sylwiabomba

Cóż, nie ma co udawać, że zadanie jest proste. Trudności sprawi zwłaszcza komuś, kto nie ma silnych mięśni ramion. Mamy nadzieję, że efekty ćwiczeń Bomba odczuje szybko i zaprocentują one w programie.

"Taniec z Gwiazdami". Z kim zatańczy Sylwia Bomba?

Póki co ani telewizja Polsat, ani gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" nie zdradzili, kim jest taneczny partner Sylwii Bomby. Celebrytka, zapytana o to przez swoich fanów, odpowiedziała lakonicznie i wymijająco.

Dostałam tego tancerza, z którym najbardziej chciałam tańczyć - powiedziała.

Mamy nadzieję, że już niebawem opowie nieco więcej.