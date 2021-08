Addison Rae to 21-letnia gwiazda młodego pokolenia, która zaliczana jest do grona najpopularniejszych amerykańskich influencerek. Jej kariera rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy założyła konto na TikToku i zaczęła publikować filmy taneczne do popularnych piosenek. Od tego czasu na jej profilach w mediach społecznościowych codziennie przybywa coraz więcej wiernych fanów.

Przepis Addison Rae na zarobienie pięciu milionów dolarów w ciągu roku? Tik Tok!

Media podają, że Rae jest jedną z najlepiej opłacanych amerykańskich tiktokerek. Współpracę z największymi firmami kosmetycznymi czy odzieżowymi pozwoliły Addison zarobić pięć milionów dolarów w ciągu roku. Po spektakularnym sukcesie w mediach społecznościowych przyszedł czas na świat filmu.

Addison Rae - gwiazda TikToka rusza na podbój Hollywood

Fani Addison będą zachwyceni, ponieważ 27 sierpnia na platformie Netflix pojawi się film zatytułowany ‘’Cały on’’. Jest to historia szkolnej influencerki i mistrzyni metamorfozy - Padgett Sawyer. Za namową przyjaciół, główna bohaterka w akcie zemsty na obecnym chłopaku, postanawia podjąć się niecodziennego wyzwania. Sawyer chce zmienić klasowego outsidera w króla balu. Taka metamorfoza brzmi znajomo? Fani kina lat 90. z całą pewnością szybko rozpoznali, że jest to nowa wersja komedii "Cała ona".

Nie tylko Addison Rae po raz pierwszy wystąpi na szklanym ekranie. Film ''Cały on'' będzie również debiutem aktorskim Kourtney Kardashian. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak obie panie poradzą sobie z wyzwaniem filmowym!