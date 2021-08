"40 kontra 20". Kinga chwyta się ostatniej deski ratunku. Padło na Roberta. Czeka ich poważna rozmowa

Robert Kochanek niemalże od początku cieszył się zainteresowaniem wśród uczestniczek programu "40 kontra 20". Doszło nawet do sytuacji, w której to o względy mężczyzny w tym samym momencie rywalizowały matka i córka. Tymczasem w kolejnym odcinku do akcji wkroczyła także Kinga, która obawiając się dyskwalifikacji, postanowiła złapać się ostatniej deski ratunku. Wypoczynek u boku Roberta był dla niej doskonałą okazją do tego, by wybadać grunt. Ten niestety okazał się bardzo grząski.

"40 kontra 20". Kingę i Roberta Kochanka czeka poważna rozmowa

Starszy o 18 lat od uczestniczki Robert, choć nadal jest nią zafascynowany, nie do końca wie, czy może jej ufać. Oliwy do ognia w tej kwestii dolewają także inne uczestniczki, które raz za razem odradzają mu bliższą relację z Kingą, twierdząc, że ta jest nieszczera. Dlatego, gdy dziewczyna wprost zapytała go o to, co ich łączy, ten równie bezpośrednio odpowiedział.

Co ja mam sobie myśleć o tej relacji? - zapytała uczestniczka.

Odnosiłem wrażenie, że sobie trochę robisz żarty ze mnie - odpowiedział Robert.

Kinga nie kryła swojego zdegustowania i natychmiast zdecydowała się utwierdzić Roberta w przekonaniu, że takie podejrzenia są dla niej krzywdzące.

Życzę ci z całego serca kobiety, która będzie miała wobec ciebie tak szczere intencje jak ja - podsumowała.

Całe zajście obserwowały z domu pozostałe uczestniczki, które jednogłośnie stwierdziły, że Kinga za wszelką cenę próbuje walczyć o przetrwanie w programie. Czy dostanie tego, czego chce? O tym przekonamy się w kolejnym odcinku "40 kontra 20".