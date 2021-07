Bracia Drew i Jonathan Scott są doskonale znani widzom z takich produkcji jak "Remontowy biznes braci Scott" i "Cudotwórcy". Ten zgrany duet potrafi zrobić pałac z największej rudery. Tym razem ich zainteresowanie skupi się wokół gwiazd Hollywood, a właściwie - metamorfoz domów należących do ich bliskich. Produkcja wraca do TVN Style z kolejnym sezonem programu, w którym zobaczymy m.in. rodzinę Kardashianów.

Nowe odcinki "Remonty gwiazd Hollywood" w TVN Style

W nowym sezonie celebryci i artyści podzielą się historiami o swoich najbliższych, którzy mieli wpływ na ich życie i karierę. Aby odwdzięczyć się za pomoc, wraz z braćmi Scott wyremontują im domy. Tym razem do wyzwań należeć będzie m.in. przekształcenie wolnostojącego garażu w apartament z prywatnym tarasem czy stworzenie "męskiej jaskini" z ekskluzywną kuchnią, wielkim salonem i wyrazistym kominkiem. Jak twierdzi Drew Scott, drugi sezon będzie pełen wzruszających historii. Chce także, aby inspirował widzów do zadbania o swoich najbliższych.

Każda historia, w której na pierwszym froncie jest wdzięczność i szczera chęć podziękowania bliskim osobom, robi na nas kolosalne wrażenie. Na tym polega magia programu. Wszyscy chcemy odwdzięczyć się ludziom, których kochamy. Obserwowanie, jak robią to inni, zawsze wyzwala pozytywne odczucia.

Jakie sławy zobaczymy w nowych odcinkach? Wspomniana już rodzina Kardashian, piosenkarka LeAnn Rimes, komik Kevin Hart, piosenkarz Josh Groban, aktorka Gwyneth Paltrow i aktor Darren Criss.

Premierowe odcinki programu "Remonty gwiazd" już od 1 sierpnia, o godz. 17.45 w TVN Style.