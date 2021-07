"40 kontra 20". Do show dołączyła Dalia. Przysiadła się nagle do stolika, a wszyscy pomylili ją z Julią

W programie "40 kontra 20" niczego nie można być pewnym. Jednego dnia odpadają kolejne uczestniczki, a na ich miejsce wchodzą nowe. Tak było i tym razem. Bramę rezydencji na Krecie przekroczyła 24-latka, która wywołała furorę. Uczestniczki wzięły ją za Julię, stwierdzając, że jest do niej bardzo podobna. Opalona brunetka ma na imię Dalia i jest pół-Syryjką.

"40 kontra 20". Do programu dołączyła Dalia

Pojawienie się nowej uczestniczki było chyba najbardziej nietypowe z dotychczasowych wejść. Producenci programu wpadli na pomysł, jak jeszcze bardziej zaskoczyć panów. Dalia przysiadła się nagle do stolika Roberta i Bartosza, którzy wybrali się na spotkanie z dala od kobiet. Mieli za sobą trudny i pełen decyzji dzień, podczas którego wyeliminowali aż cztery panie. 24-letnia Dalia, która tak nagle dołączyła do nich, wywołała małe zamieszanie. Panowie wrócili do rezydencji z nową pięknością prowadzoną pod rękę. Uczestniczki, które natychmiast to zauważyły, przez długi moment czuły się zdezorientowane. Niemal wszystkie pomyślały, że dziewczyna u boku mężczyzn to Julia.

Jesteś bardzo podobna do uczestniczki, która tutaj była przed tobą - powiedziały panie przy zapoznaniu.

"40 kontra 20". Kim jest Dalia?

Dalia zajmuje się fotografią. Jej mama jest Polką, a ojciec Syryjczykiem. Nowa uczestniczka od razu przyznała, że spodobał jej się Bartek i to właśnie jego wybrała na obiekt rywalizacji. Odrzuciła luksusy willi Roberta i wybrała glamping u boku młodszego z panów. Mieszkanki namiotu mają więc kolejną konkurencję, która może sporo namieszać. Ostatnio z programu odpadły Katarzyna, Izabela, Anna i Julia. Pożegnanie z tą ostatnią wywołało wiele emocji wśród uczestniczek, które zdążyły zaprzyjaźnić się z Julią. Była też typowana jako faworytka do serca Bartka. Jednak w ostatniej chwili zdecydował się ją odrzucić i spróbować bliższych relacji z innymi uczestniczkami. Najbliżej jest obecnie z Kamilą i Marianną. Z obiema był na romantycznych randkach i doszło do pocałunków. Jednak nowa Dalia także ma chrapkę na 24-latka. Będzie się działo. "40 kontra 20" można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:00 w TVN7 lub na Playerze.